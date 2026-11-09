WKW Group Insolvenz: Käufer gefunden, aber 1500 Jobs riskiert

Die WKW Automotive Deutschland GmbH kauft insolvente WKW Group ein. 1050 Arbeitsplätze sind gerettet, doch 1500 Beschäftigte stehen vor dem Aus. Details zur Übernahme.

Ein Käufer für die insolvente Autozulieferergesellschaft WKW Group ist gefunden worden. Die WKW Automotive Deutschland GmbH, die zur Rea Automotive GmbH gehört, übernimmt das Unternehmen. Der Gläubigerausschuss hatte der Transaktion bereits seine Zustimmung erteilt. Insolvenz verwalter Joachim Exner bestätigte diese Entwicklung offiziell.

Kern der Übernahme und geografische Reichweite

Die Übernahme umfasst sowohl das deutsche Stammhaus als auch drei Auslandstöchter. Dazu zählen Standorte in den Vereinigten Staaten, Frankreich und Tunesien. Diese internationalen Aktivitäten gehen ebenfalls in den Besitz der Rea Automotive GmbH über. Der formale Betriebsübergang ist bereits erfolgt.

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Die Rea Automotive GmbH sichert den Betrieb an den übernommenen Standorten für einen definierten Zeitraum. Insgesamt bleiben 1050 Arbeitsplätze durch die Neuausrichtung erhalten. Der genaue Kaufpreis, den der Investor für die WKW-Strukturen bezahlt hat, wurde nicht öffentlich gemacht.

Positionen der Stakeholder und Verhandlungsdetails

Für die mehr als 1000 geretteten Beschäftigten ist dies eine aufatmende Nachricht. Bitterer ist die Lage jedoch für den großen Rest der Belegschaft. Nach Angaben der IG Metall waren rund 1500 Beschäftigte von der Insolvenz und der daraus folgenden Unsicherheit direkt betroffen. Diese Mitarbeiter stehen nun vor einem potenziellen Aus.

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Hakan Civelek, der Geschäftsführer der IG Metall Velbert, betonte die Härte der Bedingungen. Die verbliebenen Mitarbeiter der übernommenen Teile mussten Zugeständnisse und Einkommensverluste hinnehmen. Ohne diese finanziellen Einschnitte wäre die Übernahme aus Sicht der Gewerkschaft nicht zustande gekommen.

Civelek erklärte, dass im Gegenzug für diesen harten Beitrag der Arbeitnehmer substanzielle Gegenleistungen durchgesetzt wurden. Diese Kompensationen waren entscheidend, um die Akzeptanz für die restrukturierten Arbeitsbedingungen zu sichern. Die Gewerkschaft betrachtete dies als notwendigen Preis für das Überleben des Kerngeschäfts.

Auswirkungen auf den Standort und künftige Garantien

Die deutsche WKW-Gruppe hatte vor rund zwei Jahren die Insolvenz angemeldet. Auslöser war die schwache Konjunktur in der Autoindustrie. Das Unternehmen produziert Zier- und Funktionsbauteile sowie Dachrelingsysteme. Diese Komponenten bestehen aus Aluminium, Stahl und Kunststoff.

Eine besonders wichtige Gegenleistung für die Belegschaft ist die Sicherung der Zukunft. Für die übernommenen Standorte und die dort verbleibenden Beschäftigten wurde eine vierjährige Standort- und Beschäftigungsgarantie ausgehandelt. Diese Garantie bietet einen klaren rechtlichen Rahmen für die nächsten Jahre.

Sollte diese Vereinbarung nicht eingehalten werden, drohte der WKW-Gruppe zuvor die komplette Schließung aller Standorte. Die vierjährige Frist soll den Mitarbeitern und dem Unternehmen Zeit geben, sich auf dem neuen Markt zu etablieren. Die Situation bleibt für die nicht übernommenen 1500 Arbeitsplätze weiterhin hochgradig prekär und unsicher.