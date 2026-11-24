Mit Witz und feinem Gespür blickt Wladimir Kaminer auf Deutschland, seine Eigenheiten und die Weltlage. Ein Gespräch über Humor, Mut und die Kunst, den Dingen ins Auge zu sehen.

Herr Kaminer, Sie leben seit 36 Jahren in Deutschland und beobachten das Land mit Ihrem ganz eigenen, liebevoll-ironischen Blick. Was schätzen Sie an diesem Land und was mögen Sie eher nicht so gerne?

Ich war früher viel auf Reisen und als Botschafter der deutschen Kultur und Sprache unterwegs und konnte tatsächlich ganz gut vergleichen. Ich sage mal ganz pauschal: Alle Länder haben Vor- und Nachteile. Was mir an Deutschland gefällt, klingt möglicherweise spießig. Ich mag diese Bodenständigkeit der Menschen.

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Viele haben ein gesundes Misstrauen, sind nicht so einfach zu beeindrucken. Das ist natürlich nicht überall so. Und klar, auch in Deutschland laufen manche den Schwurblern hinterher. Auch dieses Feiern in Deutschland ist unglaublich.

Ich habe darüber sogar Filme gemacht. Allein der Karneval, die rheinische Frohnatur. Meins ist das nicht, aber ich sehe, dass die Leute sich wirklich ins Zeug werfen. Da passiert was mit den Menschen!

Die übrigens jetzt das ganze Jahr über sogar als politisches Konzept eingeführt. Der Plebs spielt den Präsidenten und alle haben die Rollen getauscht. Leider ist letzteres nicht lustig. Was heißt „nicht mag“?

Was mir auffällt, ist: Die Menschen fangen in Deutschland zu früh an, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Deswegen gibt es hier auch so viele Baustellen. Manchmal habe ich das Gefühl, das Land besteht nur aus Baustellen – und zwar auch an Orten, wo gar nichts kaputt ist. Aber der Deutsche denkt, es könnte ja passieren, dass etwas kaputtgeht.

Deswegen wird neu gebaut. Als ich nach Deutschland kam, war Berlin eine einzige Baustelle. Damals dachte ich mir: Schau mal an, da bauen sie jetzt ein neues Berlin und in ein paar Jahren wird alles glänzen. Inzwischen weiß ich, dass das nicht so ist.

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Die Baustellen sind sozusagen die Architektur dieser Stadt. Welches deutsche Phänomen oder welche Marotte der Einheimischen gibt Ihnen auch nach all den Jahrzehnten noch Rätsel auf? Wir haben auf der Welt vor allem eine spezielle Marotte. Wir wissen zu viel von dem, was in der Welt passiert.

Dabei können wir sehr wenig tun, die Probleme zu beheben. Das bringt viele Menschen auf Dauer in einen angespannten Zustand. Denn wir sind so gemacht, dass wir für alles, was wir wissen, oft auch ein Gefühl der Verantwortung entwickeln. Und gerade in Deutschland, wo die Leute mit dem Vereinsleben sozialisiert sind, wird das schon mit der Muttermilch aufgenommen.

Wenn also irgendwo auf der Welt etwas Schreckliches passiert, wissen in zwei Minuten alle, was da los ist. Aber man kann sich nicht 24 Stunden am Tag damit beschäftigen. Sonst glaubt man angesichts aller negativen Nachrichten, die Welt geht zugrunde. Dabei ist das gar nicht so.

Das ist der Nachteil, dass sich Wissen über die modernen Medien demokratisiert hat. Wer wusste denn früher in Bayern etwas über Grönland? Der König vielleicht. Heute kennt jeder Grönland – und alle machen sich Sorgen darüber.

KAMINER:KAMINER: Humor gehört sicher zu den Überlebensstrategien. Man soll auch über die aktuell schreckliche Lage in der Welt lachen können. Als Lebensstrategie würde ich vorschlagen: Die Leute sollen trotz aller Misslichkeiten einen geraden Rücken behalten und der Welt in die Augen schauen. Um in dieser Welt zu bestehen, braucht man Mut.

Das ist die Grundvoraussetzung. : Auf wessen Mist ist der gewachsen? Da muss man nicht tief graben, um das herauszufinden. Da sind Menschen, die eigene Fehler gemacht haben und alles dafür tun, um sich diese Fehler nicht eingestehen zu müssen.

Darum erfinden sie unglaubliche Geschichten: Schuld sollen die Europäer sein, die Außerirdischen , der Klimawandel, Lenin oder Iwan der Schreckliche. Das alles erfinden die Mächtigen, um eine sehr einfache Sache zu vermeiden: den Fehler einzugestehen, diesen Krieg losgetreten zu haben. In der ZDF-Reihe „inside“ widmen Sie sich in der Deutschland-Folge unter anderem den Kunstwerken des Grünen Gewölbes in Dresden, den Ideen des Bauhauses in Dessau und in der Hallertau dem „grünen Gold“ und der Blasmusik.

Sie sind doch ein Bayer, oder? Wir haben sechs Schätze in Deutschland vorgestellt – und zwei davon findet man in Bayern! Das sehen Sie es, wie schön es da ist. Der erste Schatz war die Blasmusik, da war ich in Dillingen.

Und da spielen ja ununterbrochen Blaskapellen! So ein musikalisches Volk sind die Bayern, unglaublich! Und der andere Schatz war der Hopfen in der Hallertau. Ich war zur Ernte da.

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So habe ich das in Deutschland noch nicht erlebt. Das war wie bei meiner Schwiegermutter im Nordkaukasus. Seit 500 Jahren baut da die Familie schon Hopfen an. Alle leben sie zusammen in einem großen Haus – Babys und alte Menschen.

Die Toilette ist draußen und man muss mit dem Gartenschlauch die Schuhe sauber machen, bevor man ins Haus geht. Das ist Landleben, wie es sein muss – sehr freundliche Menschen, die tolle Produkte herstellen. Ich war begeistert. Das ist jede Woche anders.

Diese Woche hören wir „Orpheus und Eurydike“ von Gluck. Denn beim Aufräumen unserer Wohnung ist uns eine CD in die Hände gefallen, die allerdings kaputt war. Weil meine Frau sie aber unbedingt hören wollte, bestellten wir uns eine neue. Und seitdem hören wir Gluck – und selbst mein Sohn, der Rapper, hört mit und versteht das.

Sie treffen in Ihrer Sendung Menschen, die ihre Schätze mit Leidenschaft pflegen und bewahren. Welchen Schatz bewahren Sie persönlich mit Leidenschaft auf? Für mich sind das meine Familie, meine Nachbarn und meine Freunde. Vor allem die Nachbarn sind mir sehr wichtig.

Ich habe Nachbarn auf dem Land in Brandenburg und andere in Berlin. Das sind zwei Welten, die man unterschiedlich behandeln muss. Diese Tage fahr ich beruflich nach Bayern. Wenn ich zurückkomme, dann mache ich eine Grillparty für die Nachbarn.

Herr Kaminer, mit Ihnen zu sprechen und das Thema Russland auszulassen, wäre eine Unterlassung. Was gibt Ihnen Hoffnung für Ihr Heimatland? Russland irgendwann einmal wieder auf den Weg der europäischen Entwicklung zurückkommen wird. Aber es wird nicht morgen sein.

Die Bevölkerung Russlands ist über ihre eigene Naivität und ihren Fatalismus gestolpert. Sie haben alle erlaubten Mechanismen verspielt, auf ihre politische Führung einzuwirken. Der Hauch der Demokratie, der in den 90er Jahren durch Russland wehte, den hat man nicht genutzt. Und ganz schnell kommen dann sehr entschlossene Menschen an die Macht, schließen die Tür hinter sich und machen, was sie wollen.

Und die Bevölkerung wird zur Geißel. Was mit Russland nach dem Ende des Regimes Putins passieren wird, darüber sind von Klügeren dicke Wälzer geschrieben worden. Also die erste Koalition nach Putin wird vermutlich erst einmal beschließen, dass sie sich nicht gegenseitig umbringt und keine Nachbarländer mehr überfallen wird. Und die zweite Koalition danach wird dann versuchen, die Vergangenheit aufzuarbeiten und zur Normalität zurückzukehren.

Für mich ist aber die Zukunft Russlands gar nicht so wichtig, sondern die Frage, wie dieses sinnlose Töten in der Ukraine gestoppt werden kann. Und Priorität hat auch, dass Europa aus dem Schlamassel heil rauskommt. Gibt es eigentlich einen bestimmten Geruch, ein Gericht oder ein Geräusch aus Ihrer Kindheit in Moskau, das bei Ihnen sofort Heimweh auslöst? Nein Heimweh habe ich nicht.

Aber es hat bei uns oft nach verbranntem Benzin und saurem Kohl gerochen. Übrigens riecht es auch in Brandenburg an manchen Ecken so.wurde 1967 in Moskau geboren und ist ein deutsch-russischer Schriftsteller und Kolumnist. 1990 zog er nach Berlin, wo er bis heute lebt. Bekannt wurde er vor allem durch seinen Bestseller „Russendisko“, in dem er mit viel Humor Geschichten aus dem Alltag zwischen russischer und deutscher Kultur erzählt. Die nächsten neuen Folgen der Reihe Kaminer Inside werden am 12. Dezember ab 20:15 Uhr auf 3sat ausgestrahlt.