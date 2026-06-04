Die deutsche Kandidatur für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat ist gescheitert. Russland hat bei vielen Staaten der Südhalbkugel massiv Front gegen die deutsche Kandidatur gemacht.

Wladimir Putin hat Deutschland eiskalt ausgebremst. Die deutsche Kandidatur für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat ist gescheitert. Nach Angaben von Diplomaten hat Russland bei vielen Staaten der Südhalbkugel massiv Front gegen die deutsche Kandidatur gemacht.

Der Grund: Ein deutsches Mandat hätte den Ukraine-Krieg ganz oben auf die Agenda gesetzt. Das wollte der Kreml um jeden Preis verhindern. Die Bundesregierung hat es nicht geschafft, genügend Vertrauen und Unterstützung zu gewinnen. Der frühere deutsche Botschafter bei den Vereinten Nationen, Christoph Heusgen, bringt die Fehler Deutschlands auf den Punkt: 'zu wenig, zu spät'.

Die deutsche Kandidatur war eine Schlappe für Außenminister Johann Wadephul und Kanzler Friedrich Merz. Diplomaten berichten, dass Österreich im Wahlkampf mit der gesamten Regierungsmannschaft und sogar dem Bundespräsidenten bei den Vereinten Nationen Präsenz zeigte. Merz hingegen reiste trotz Kandidatur im vergangenen Jahr nicht zur UN-Vollversammlung. Die politische Linie Berlins war offenbar ein weiterer Grund für den Misserfolg.

Die Bundesregierung hatte vor der Abstimmung gewarnt, dass die Haltung zu Israel und zu US-Präsidenten einen Preis haben könnte. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Adis Ahmetovic, hatte indirekt gemahnt, dass das Völkerrecht für alle gleichermaßen gelten muss. Die zurückhaltende Haltung bei der völkerrechtlich umstrittenen US-Intervention in Venezuela wurde in Lateinamerika übelgenommen





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