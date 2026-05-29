Wladimir Putin, the Russian President, has defended his proposal to appoint former German Chancellor Gerhard Schröder as an EU mediator in the Ukraine conflict. He argued that Schröder's trustworthiness is not a negative aspect. Putin also claimed that Russia should not dictate to the EU whom to appoint as a mediator. Instead, he emphasized the importance of a partner who does not resort to harsh words towards Russia. The EU was criticized for allegedly refusing to engage in dialogue with Russia.

Wladimir Putin bringt erneut Ex-Kanzler Gerhard Schröder als Unterhändler für die EU im Ukrainekrieg ins Spiel. Dass er mit Schröder befreundet ist, sei kein Minuspunkt.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinen Vorschlag zur Benennung von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder als-Unterhändler im Ukraine-Krieg verteidigt. Als ich den Namen von Herrn Schröder genannt habe, hatte ich einen Menschen im Blick, dem man vertrauen kann, sagte er in der kasachischen Hauptstadt Astana. Dass er mit Schröder befreundet sei, sei dabei kein Minuspunkt. Was ist daran schlecht?

Schließlich gehe es um Vertrauen. Der ehemalige deutsche Kanzler vertrete schließlich trotzdem nationale Interessen. Wladimir Putin will EU-Unterhändler, der nicht durch scharfe Töne gegenüber Russland aufgefallen ist. Doch für ergiebige Verhandlungen sei ein Partner nötig, der nicht mit scharfen Tönen gegenüber Russland aufgefallen sei, meinte er.

Der EU warf er zugleich vor, den Dialog mit Moskau zu verweigern. Schon am 9. Mai, dem Tag, an dem Russland den Jahrestag seines Sieges im Zweiten Weltkrieg über Hitler-Deutschland begeht, hatte Putin die Kandidatur Schröders bei möglichen -Verhandlungen ins Spiel gebracht. Dieser wäre als EU-Gesandter ein annehmbarer Gesprächspartner für Moskau, hatte er gesagt. In Brüssel stieß dieser Vorschlag vornehmlich auf Ablehnung





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