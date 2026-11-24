Alexander Sokurow kritisierte Repression und prangerte Zensur im russischen Kino an. Nun hat Kremlchef Wladimir Putin den Regisseur aus seinem Menschenrechtsrat ausgeschlossen.

Der russische Regisseur Alexander Sokurow ist aus dem russischen Menschenrechtsrat ausgeschlossen worden, nachdem er die Regierung in Moskau und Vorgänge im Land kritisiert hatte. Das geht aus einem entsprechenden Dekret hervor.

Der Menschenrechtsrat ist kein unabhängiges Gremium – im Gegenteil: Es berät Machthaber Wladimir Putin, der über den Rat und dessen Zusammensetzung bestimmt. So beklagte er etwa im Dezember vergangenen Jahres bei einer Sitzung des Rats, dass Andersdenkende als »ausländische Agenten« diskriminiert werden. Der Kreml nutzt das Label gegen Journalisten, Künstlerinnen und politische Aktivisten, um ihre Tätigkeit einzuschränken.

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Zudem kritisierte Sokurow die Zensur im russischen Kino und in der Literatur. Anders als zu Sowjetzeiten sei ihm nicht erklärt worden, warum sein Film verboten wurde, sagte Sokurow damals. Seiner Produktion »Skaska« – auf Deutsch »Märchen« – wurde im Oktober 2023 die Verleih- und Vorführgenehmigung verweigert. In dem Film begegnen sich Stalin, Hitler, Mussolini und Churchill in einer jenseitigen Zwischenwelt.

Sokurow gilt als einer der bedeutendsten russischen Regisseure, dessen Werke sich häufig mit Macht auseinandersetzen. Schon seine frühen Filme wurden der staatlichen Zensur unterworfen – sein Abschlussfilm wurde etwa von seiner Moskauer Filmhochschule erst Jahre später gezeigt. In Europa ist er vor allem wegen seiner Festivalerfolge bekannt. Seine Filme liefen in Cannes, Venedig und Berlin.

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Mit »Faust« gewann er den Goldenen Löwen in Venedig. Lesen Sie auch: Literatur galt lange als der am wenigsten eingeschränkte Kulturbereich Russlands. Inzwischen werfen die Behörden Verlegern wegen eines queeren Jugendbuchs »Extremismus« vor. Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen?

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