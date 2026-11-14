Der jüngste Enkel Wladimir Putins trägt den Nachnamen Selenskyj. Dies verhindert eine Verwechslung mit dem ukrainischen Präsidenten. Details zur Geburt.

Der jüngste Enkelsohn von Wladimir Putin trägt einen Namen, der im russischen Kontext für Verwirrung sorgt. Adrian Igorewitsch Tichonow darf nicht den Nachnamen seines leiblichen Vaters tragen. Dieser Umstand ist auf eine spezifische Schutzmaßnahme des Kremls zurückzuführen, um falsche Assoziationen mit dem ukrainischen Staatschef zu vermeiden. Die Geburt des Kindes im August 2025 verdeutlicht die extreme Diskretion, mit der die Familie des russischen Präsidenten öffentlich agiert.

Einschränkung des Familiennamens im Standesamt

Wie die russische Rechercheplattform Agentstwo basierend auf geleakten Dokumenten des Moskauer Standesamts berichtete, gilt für den anderthalb Jahre alten Jungen eine besondere Regelung. Die Geburtsurkunde zeigt, dass Adrian Tichonow den Familiennamen seiner Mutter, Katerina Tichonowa, erhält. Dies steht im Widerspruch zur in Russland üblichen Praxis, bei der Kinder den Vatersnamen übernehmen. Der Vater des Kindes ist Igor Selenskyj, ein Mann mit ukrainischem Namenshintergrund.

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Die Entscheidung, den Nachnamen nicht zu übernehmen, dient offenbar der Vermeidung von Missverständnissen. Katerina Tichonowa brachte das Kind am 15. August 2025 in Moskau zur Welt. Die Behörden und das Umfeld des Kremls wollen damit klarstellen, dass keine direkte familiäre oder politische Verbindung zu Wolodymyr Selenskyj, dem Präsidenten der Ukraine, besteht. Diese Vorsichtsmaßnahme ist besonders vor dem Hintergrund des andauernden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine von Bedeutung.

Vergleich zur Schwester Elsa und Vater Igor Selenskyj

Bei der älteren Schwester des Jungen, Elsa, verlief die Namensgebung anders. Das Mädchen wurde im Jahr 2017 geboren. Zu diesem Zeitpunkt erhielt sie den Nachnamen ihres Vaters, Igor Selenskyj. Igor Selenskyj war zu diesem Zeitpunkt noch Direktor des Bayerischen Staatsballetts. Erst später reiste das Kind laut Berichten mit einem Pass auf den Nachnamen der Mutter.

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Igor Selenskyj hat eine komplexe berufliche Biografie. Er war vom August 2016 bis zum April 2022 Direktor des Bayerischen Staatsballetts. Kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine trat er zurück. Die damaligen Angaben sprachen von persönlichen Gründen für seinen Rücktritt. Tichonowa soll spätestens seit 2017 mit ihm liiert sein. Die Beziehung des Paares verlief über Jahre hinweg hochsicher, mit Reisen zwischen Moskau und anderen Orten, begleitet von Nannys und Bodyguards.

Sicherheitsbedenken und verspätete Urkundenausstellung

Neben der Namenswahl gibt es weitere ungewöhnliche Umstände um die Geburt von Adrian Tichonow. Die offizielle Geburtsurkunde wurde erst elf Monate nach der Geburt ausgestellt. Ausgestellt wurde das Dokument im sogenannten Kreml-Krankenhaus in Moskau. Experten deuten an, dass diese Verzögerung auf Sicherheitsbedenken zurückzuführen sein könnte. Der Kreml schirmt seine Familie seit Beginn des Krieges noch stärker von der Öffentlichkeit ab als in früheren Jahren.

Wladimir Putin spricht selten öffentlich über seine Kinder und Enkelkinder. Eine der wenigen öffentlichen Äußerungen erfolgte im Juni 2025. Dabei erwähnte er, dass seine Enkelin von einer Lehrerin aus Peking unterrichtet werde. Es wird vermutet, dass es sich bei dieser Enkelin um Elsa handelt. Die strikte Geheimhaltung dient dem Schutz der Familienmitglieder vor potenziellen Bedrohungen und politischer Instrumentalisierung im Kontext des Kriegs.

Überblick über die Kinderschaft Putins

Die genaue Anzahl der Enkelkinder Wladimir Putins ist nicht definitiv bekannt, doch die bekannten Fakten zeichnen ein Bild einer großen Familie. Seine älteste Tochter, Maria Woronzowa, hat laut Berichten mindestens zwei Söhne, die 2012 und 2017 geboren wurden. Hinzu kommen die beiden Kinder von Katerina Tichonowa, Elsa und Adrian.

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Über die weiteren familiären Strukturen gibt es unterschiedliche Angaben. Dem Kremlherrn werden zudem mindestens drei uneheliche Kinder nachgesagt. Diese Informationen stammen jedoch aus Berichten und sind nicht offiziell bestätigt. Die Kombination aus offiziellen und inoffiziellen Angaben macht die familiäre Dynastie um den russischen Präsidenten zu einem Thema von großem öffentlichem und politischem Interesse. Die Fälle wie der von Adrian Tichonow zeigen, wie sehr individuelle familiäre Entscheidungen von der übergeordneten politischen Sicherheit beeinflusst werden.