WM 2019: Arbeitnehmer sollten vorsichtig sein

Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko bringt viele Fußball-Fans auf die Palme. Aber für Arbeitnehmer kann es schnell heikel werden, wenn sie während der Arbeitszeit WM schauen. Wegen der Zeitverschiebung starten die Spiele zu späten Zeiten, und vieles liegt außerhalb klassischer Bürozeiten.

In den USA, Kanada und Mexiko nehmen erstmals 48 Länder teil, was bedeutet, dass es 104 Spiele geben wird - ein neuer Rekord. Die Weltmeisterschaft wird vom 11.

Juni bis zum 7. Juli stattfinden, wobei jeden Tag mindestens eine Partie gespielt wird, bis zum Finale am 19. Juli. Es gibt nur wenige spielfreie Tage.

Für viele Fußball-Fans klingt das traumhaft, aber für Arbeitnehmer kann es schnell heikel werden. Denn einfach während der Arbeitszeit WM schauen ist arbeitsrechtlich keine gute Idee. Wegen der Zeitverschiebung starten die Spiele zu späten Zeiten: um Mitternacht, 1 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 6 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr und 22 Uhr deutscher Zeit. Vieles liegt außerhalb klassischer Bürozeiten.

Aber in Schichtberufen oder bei Spät- und Nachtdiensten kann es trotzdem Überschneidungen geben. Klar ist: Kein Chef muss dulden, dass Mitarbeiter 90 Minuten vor dem Fernseher sitzen. Auch der Arbeitscomputer ist meistens für private Streams tabu. In der Pause sieht es anders aus.

Dann dürfen Beschäftigte auf dem privaten Handy über das eigene Mobilfunknetz streamen. Und Radio? Auch das kann der Chef untersagen. Ist Radiohören im Betrieb normalerweise erlaubt, darf es grundsätzlich auch während der WM laufen - solange die Arbeit ordentlich erledigt wird und weder Kollegen noch Kunden gestört werden.

Besonders vorsichtig sollten Fans beim Internet sein. Hat der Arbeitgeber die private Nutzung des Dienstanschlusses verboten, kann ein Verstoß ernste Folgen haben - bis hin zur Kündigung. Selbst ohne ausdrückliches Verbot ist exzessives Surfen riskant. Spielstände kurz per Liveticker auf dem Smartphone zu checken, dürfte wegen der geringen Ablenkung eher geduldet werden.

Urlaub für WM-Spiele? Einen Anspruch darauf gibt es nicht. Möglich sind aber betriebliche Lösungen wie flexible Arbeitszeiten oder Schichttauschbörsen. Wer nach einer langen Fußballnacht zu spät kommt oder 'krank feiert', riskiert Ärger.

Wiederholtes Zuspätkommen kann ein Kündigungsgrund sein. Wird eine vorgetäuschte Krankheit entlarvt, droht nach Abmahnung sogar die fristlose Kündigung. Auch Alkohol nach dem Feiern ist heikel. Betrunken zur Arbeit zu erscheinen, kann eine Abmahnung nach sich ziehen - in schweren Fällen sogar die Kündigung.

Und die Büro-Deko? Flaggen, Trikots und Fanartikel sollten vorher genehmigt werden. Hier gilt das Hausrecht des Arbeitgebers. Besonders bei Kundenkontakt oder Sicherheitsvorschriften kann das Nationaltrikot am Arbeitsplatz verboten sein





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