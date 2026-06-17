WM 2022: Demokratische Republik Kongo kehrt nach 52 Jahren zurück - Portugal mit Ronaldo der erste Gegner

Die Demokratische Republik Kongo kehrt nach 52 Jahren zurück auf die WM-Bühne und will gegen Portugal mit Cristiano Ronaldo einen klaren Auftaktsieg feiern. Das ZDF überträgt das Spiel live im Free-TV.

Die Demokratische Republik Kongo kehrt nach 52 Jahren zurück auf die WM-Bühne und will einen klaren Auftaktsieg feiern. Dies ist erst die zweite WM-Teilnahme des Landes, das damals noch unter dem Namen Zaire antrat.

Im ersten Spiel trifft die Mannschaft auf Cristiano Ronaldo und das portugiesische Team. Ronaldo hat ein klares Ziel: den WM-Titel zu gewinnen. Portugal gewann die beiden Testspiele vor der WM gegen Chile und Nigeria jeweils mit 2:1 und reist mit großer Hoffnung nach Houston, wo das Spiel stattfindet. Ronaldo betont, dass es wichtig sei, gut zu starten und die Gruppe als Erster zu beenden, um dann Spiel für Spiel weiterzukommen.

In der Gruppe wird wohl Kolumbien der größte Konkurrent um den Gruppensieg sein, doch am Mittwoch ist erst einmal die Demokratische Republik Kongo der Gegner. Das ZDF überträgt das Spiel live im Free-TV und es gibt auch einen Live-Stream über zdfsport.de sowie in der ZDF-Mediathek. Anpfiff ist um 19 Uhr





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