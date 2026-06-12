WM 2022: Ghana muss auf Thomas Partey verzichten - Kanada verweigert Einreise

Ghana muss im Auftaktspiel der Weltmeisterschaft gegen Panama auf Thomas Partey verzichten. Der Grund: Die kanadische Regierung hat ihm die Einreise verweigert. Hintergrund sind Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Spieler.

Ghana muss im Auftaktspiel der Weltmeisterschaft am Donnerstag (1 Uhr) gegen Panama auf Thomas Partey verzichten. Co-Gastgeber Kanada hat ihm die Einreise verweigert. Dies bestätigte die Fifa gegenüber 'The Athletic'.

Sein Visumsantrag sei laut des Weltverbandes von der kanadischen Regierung abgelehnt worden. Hintergrund dürften die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Partey sein, der lange für den FC Arsenal spielte und mittlerweile beim FC Villarreal unter Vertrag steht. Gegen ihn läuft in Großbritannien ein Strafverfahren, er wird in sieben Fällen wegen Vergewaltigung und in einem Fall wegen sexuellen Übergriffs angeklagt. Die mutmaßlichen Straftaten sollen im Zeitraum zwischen 2020 und 2022 begangen worden sein.

Das Verfahren soll am 8. Juni 2027 vor dem Southwark Crown Court in London beginnen. Der Prozess war ursprünglich für November angesetzt, hat sich jedoch verzögert. Partey plädiert in allen Punkten auf nicht schuldig.

Die Visa-Probleme für den Nationalspieler hatten sich zwar im Vorfeld angedeutet, doch noch am Donnerstag hatte der ghanaische Sportminister Kofi Adams zu dem Thema gesagt, er wisse nichts davon, dass dem Spieler ein Visum verweigert worden sei. Wie die Fifa dem Portal 'The Athletic' mitteilt, ist der Weltverband nicht an den Einreiseverfahren der Gastgeberländer beteiligt, einschließlich der Entscheidung über die Visumerteilung. Letztendlich entscheidet die Regierung des Gastgebers darüber, wer ein Visum erhält und einreisen darf.

Laut der Website der kanadischen Regierung kann Besuchern, die Straftaten begangen haben, die Einreise verweigert werden. Zwar wurde Partey angeklagt, doch er wartet noch auf seinen Prozess und wurde bislang nicht verurteilt. Die Metropolitan Police nahm im Februar 2022 Ermittlungen auf. Trotz seiner Festnahme spielte der 32-jährige Partey weiterhin für Arsenal, bis sein Vertrag im Jahr 2025 auslief





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