Der erste Spieltag der Fußball-WM 2022 in Katar lieferte mehrere kontroverse Themen. Der weinende Torwart Kap Verdes nach dem 0:0 gegen Spanien löste Diskussionen über die Teilnahme kleiner Fußballnationen aus. Erstmals seit 1958 gab es vier Unentschieden an einem Tag. Magenta TV wurde für intensive Eigenwerbung kritisiert, und die belgische Nationalmannschaft stand erneut in der Kritik.

Bei der WM 2022 in Katar gab es am ersten Spieltag mehrere bemerkenswerte Ereignisse. Das Spiel zwischen Kap Verde und Spanien endete torlos 0:0. Der kapverdische Torwart reagierte sichtlich emotional und weinte nach dem Spiel, was für viel Sympathie sorgte.

Gleichzeitig wurde kontrovers diskutiert, ob kleinere Fußballnationen wie Kap Verde bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen sollten oder ob traditionell starke Fußballnationen bevorzugt werden müssten. Dieses Remis war Teil eines historischen Tages: Erstmals seit 1958 gab es an einem einzigen Tag bei einer WM vier Unentschieden. Die Partie zwischen Spanien und Costa Rica war ebenfalls betroffen. Diese Serie von Remis sorgte für lebhafte Debatten unter Fans und Experten.

Ein weiteres Thema war die Werbung während der Übertragungen. Der Sender Magenta TV wurde dafür kritisiert, dass ein erheblicher Teil der Werbepausen aus Eigenwerbung bestand. Der Moderator warb intensiv dafür, das Angebot des Senders zu nutzen, das nicht nur die WM, sondern auch Filme, Serien und andere Sportarten umfasst. Einige Zuschauer empfanden dies als aufdringlich und verglichen es mit einem "One Month Stand".

Auch die Leistung der belgischen Nationalmannschaft wurde thematisiert. Trotz einer als "goldene Generation" bezeichneten Mannschaft mit vielen Topspielern enttäuschte Belgien in der Vergangenheit bei großen Turnieren. Einige Fans äußerten Frustration und Hass auf das Team, weil es sein Potenzial nicht ausschöpfen konnte.

Zudem gab es kritische Bemerkungen zu den Sendezeiten. Viele haderten damit, dass Spiele am frühen Morgen stattfanden und man dabei einschlief, während frühe Abendspiele wie das spanische Spiel gegen Costa Rica nicht alle Zuschauer wach halten konnten. Amerikanische Sportfans kommentierten ironisch die Anzahl der Unentschieden, da in den USA normalerweise kein Remis akzeptiert wird. Insgesamt bot der erste Spieltag der WM reichlich Gesprächsstoff über sportliche Leistungen, emotionale Momente, übertragungstechnische Aspekte und die Teilnahmeberechtigung verschiedener Nationen





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