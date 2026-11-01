WM 2024 Deutschland: DEB erwägt Rückgabe bei russischer Teilnahme

Der DEB prüft die Rückgabe der Eishockey-WM 2024. Kosten und Sicherheitsrisiken durch eine mögliche russische Teilnahme sind zentrale Themen der Debatte.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) steht vor einer komplexen Entscheidung bezüglich der bevorstehenden Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 in Deutschland. Der Verband prüft intensiv die Option, die Meisterschaft zurückzugeben, sollte Russland an dem Turnier teilnehmen. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass das sportliche Event zunehmend zu einem politischen Thema wird, das über den reinen Wettkampf hinausgeht und weitreichende Konsequenzen für die Organisatoren haben könnte.

Finanzielle Risiken und Sicherheitskosten

Frank H. Lutz, der Vorstandsvorsitzende des DEB, hat in einem Interview mit MagentaTV klar Stellung bezogen. Er betonte, dass er keine Schwarzmalerei betreiben wolle und die Weltmeisterschaft an sich nicht in Frage stelle. Dennoch müsse man sich als Veranstalter mit der Option beschäftigen, die WM zurückzugeben, falls Russland am Start ist. Als Hauptgrund führte Lutz finanzielle Aspekte an, die das Unternehmen vor immense Probleme stellen könnten. Er verwies darauf, dass man sich nicht in ein wirtschaftliches Risiko begeben darf, das nicht mehr stemmbar ist.

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Lutz zeigte sich zwar optimistisch, dass eine Lösung gefunden werden wird, doch die Unsicherheit bleibt groß. Ob die WM im kommenden Mai tatsächlich in den Städten Düsseldorf, Mannheim und Gelsenkirchen stattfinden wird, kann er derzeit nicht mit hundertprozentiger Sicherheit zusichern. Sollte Russland, das durch das Urteil des Schiedsgerichts für Sport (CAS) am Freitag wieder zur Teilnahme an IIHF-Turnieren berechtigt ist, an den Start gehen, entstünden ganz neue Kosten. Besonders die Sicherheitsthemen würden eine völlig andere Relevanz und Dimension annehmen.

Politische Entscheidungen und IIHF-Klärung

Die klaffende Lücke an klaren Vorgaben wird nun Gegenstand intensiver Diskussionen. Lutz erklärte, dass sowohl mit der deutschen Politik als auch mit der Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) geklärt werden müsse, was dies finanziell für die beteiligten Parteien bedeutet. Die kommenden Tage sind daher entscheidend. In der nächsten Woche werde der DEB-Vorstandschef nach Berlin fahren, um die Lage direkt mit der Bundesregierung zu erörtern. Er betonte die Notwendigkeit der Ehrlichkeit und verwies darauf, dass es sich letztlich um eine politische Entscheidung handelt, die der Verband nicht allein beeinflussen kann.

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Bevor der DEB jedoch weitere Schritte einleiten kann, muss die IIHF klären, wie der weitere Verlauf aussieht. Der deutsche IIHF-Präsident Franz Reindl hat angekündigt, eine Sitzung des Rats zu Beginn der nächsten Woche anzusetzen. Diese Versammlung wird darüber entscheiden, ob und unter welchen Bedingungen russische Mannschaften am Turnier teilnehmen dürfen. Bis zu diesem Punkt bleibt die Situation für die deutschen Organisatoren hochgradig volatil und erfordert ständige Anpassungen der Pläne.

Grenzen der deutschen Einflussnahme

Internationale Entwicklungen verschärfen die Lage zusätzlich. Kanada hat bereits signalisiert, dass es zum Jahresende bei der U20-Weltmeisterschaft keine Visa an russische Teams vergeben wird. Ob der DEB eine vergleichbare Strategie in Erwägung ziehen wird, ist derzeit noch ungeklärt. Lutz gab zu, dass er bezüglich dieser Möglichkeit noch kein klares Gefühl habe. Es bleibt abzuwarten, wie weit die Bundesregierung bereit ist, in diesem Konflikt zu gehen und welche diplomatischen Schritte unternommen werden.

Die Unsicherheit betrifft auch die sportliche Ausgestaltung des Turniers. Niemand weiß derzeit genau, wie das Teilnehmerfeld aussehen wird, wenn Russland aufgenommen wird. Es ist unklar, ob Russland einfach gegen ein anderes Team ausgetauscht wird oder ob der Spielplan komplett überarbeitet werden muss. Der DEB benötigt schnellstmöglich Klarheit, um die zukünftige Ausgestaltung des Turniers planen zu können. Bis diese Transparenz geschaffen ist, bleibt der Weg für die WM in Deutschland steinig und von politischen Weichenstellungen abhängig.