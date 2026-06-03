WM 2026: Ablösefreie Stars im Fokus - Salah, Casemiro und Co. locken

Die Weltmeisterschaft 2026 ist auch ein Schaufenster für Spieler, deren Verträge im Sommer auslaufen. Mohamed Salah, Casemiro, Leon Goretzka, Dusan Vlahovic und Eray Cömert könnten ablösefrei wechseln. Wir analysieren ihre Chancen.

Die Weltmeisterschaft bietet die perfekte Bühne für unentdeckte Talente, aber auch für gestandene Weltstars. Einige dieser Top-Spieler haben in dem Turnier die Chance, auf sich aufmerksam zu machen, denn ihre Verträge laufen in diesem Sommer aus.

Die WM krönt nicht nur einen neuen Weltmeister - sie ist auch das größte Schaufenster für Stars, die um einen neuen Vertrag oder einen neuen Klub feilschen. Schon der ein oder andere Kicker konnte seinen Marktwert beim WM-Turnier kräftig steigern. Für Deutschland brillierten Mesut Özil und Sami Khedira bei der WM 2010 - und wechselten im Sommer zu Real Madrid. Beim Turnier 2014 ging der Stern von James Rodriguez auf, 2018 stellte sich ein gewisser Kylian Mbappé der Weltöffentlichkeit vor.

Jene Transfers kosteten damals viel Geld. In diesem Sommer gibt es aber auch einige Stars, deren Verträge im Sommer auslaufen. Heißt: Sie wären ablösefrei zu haben. Ein besonders prominenter Name ist Mohamed Salah.

Der Ägypter hat bei seiner Zeit beim FC Liverpool Großartiges geleistet, doch nun heißt es Abschied nehmen. Obwohl sein Vertrag noch bis 2027 gültig wäre, haben sich beide Seiten auf eine vorzeitige Trennung geeinigt. Unter Arne Slot kam der 33-Jährige nicht oft zum Zug. Um seine Qualitäten gibt es bei dem Altstar allerdings nach wie vor keine Zweifel.

Stand jetzt ist der Superstar ablösefrei zu haben. Bei der anstehenden Weltmeisterschaft führt Salah Ägypten als Kapitän auf das Feld. Wo seine Reise danach hingeht? Saudi-Arabien wird in den Medien als wahrscheinliches Ziel genannt.

Kann sich der Altstar noch einmal für einen Topklub in Europa empfehlen? Die WM bietet die ideale Gelegenheit, seine Klasse unter Beweis zu stellen. Ein weiterer ablösefreier Star ist Casemiro. Der fünfmalige Champions-League-Sieger verlässt nach vier Jahren Manchester United.

Wohin es ihn zieht, steht noch nicht fest. Erst einmal geht es für den Brasilianer mit zur Weltmeisterschaft 2026, wo er unter Carlo Ancelotti fest im zentralen Mittelfeld gesetzt ist. Dass Casemiro und United getrennte Wege gehen, liegt unter anderem am Geld. Bei United hat der 34-Jährige dem Vernehmen nach 431.000 Euro pro Woche verdient und gehörte damit zu den Topverdienern im Verein.

Bei der WM muss Casemiro ordentlich für sich werben, wenn er weiterhin Gehalt in solch einer Höhe beziehen will. Seine Erfahrung und seine Fähigkeiten als defensiver Mittelfeldspieler sind unbestritten, doch die Konkurrenz in Saudi-Arabien oder der MLS lockt mit hohen Summen. Auch Leon Goretzka vom FC Bayern München steht vor einem möglichen Abgang. Seine Zeit beim Rekordmeister war ruhmreich: In seiner letzten Saison für den Verein durfte er sich Meister und DFB-Pokalsieger nennen.

In seinen 31 Bundesliga-Einsätzen kam er auf neun Scorerpunkte. Mit Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlović hatte Goretzka zwei absolute Topspieler vor der Brust und galt demnach als Rotationsspieler. Für die WM 2026 empfahl er sich dennoch. Nicht ohne Grund: Dass der gebürtige Bochumer einen absoluten Mehrwert für Vereine weltweit bieten kann, ist unstrittig.

Zuletzt wurden Gerüchte über ein Interesse aus England und Italien laut. Goretzka könnte ablösefrei einen neuen Herausforderer suchen. Ein weiterer Kandidat ist Dusan Vlahovic. Der serbische Stürmer wechselte 2022 für über 80 Millionen Euro zu Juventus Turin.

Die mit dieser Ablösesumme verbundenen Erwartungen konnte der 26-Jährige aber nie vollends erfüllen. Eine Verlängerung zu deutlich verringerten Bezügen lehnte der Stürmer laut italienischen Medienberichten ab. Folgerichtig läuft sein aktuelles Arbeitspapier am 30. Juni aus, und er darf ohne Ablösezahlung wechseln.

Auch der FC Bayern dürfte die Situation des Mittelstürmers genau beobachten, den Münchnern wurde immer wieder Interesse am Serben nachgesagt. Vlahovic bringt Torgefahr mit, aber seine Konstanz lässt zu wünschen übrig. Bei der WM mit Serbien kann er seinen Marktwert wieder steigern. Ende Juni läuft der Vertrag von Eray Cömert beim FC Valencia aus.

Grund dafür sind die aktuellen finanziellen Einschränkungen des Klubs. Zurzeit gilt der erfahrene Schweizer Nationalspieler als einer der strategisch interessantesten Defensivtransfers des Sommers 2026. In der vergangenen La-Liga-Saison kam er auf insgesamt 17 Einsätze, bei allen stand er in der Startelf. Vor allem seine Professionalität und Führungsstärke zeichnen den Innenverteidiger aus.

Cömert ist flexibel einsetzbar und könnte vielen Klubs helfen. Ob er bei der WM 2026 mit der Schweiz für Aufsehen sorgt und sich für einen Topklub empfiehlt, bleibt abzuwarten. Die WM ist somit nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein entscheidender Faktor für die Karriereplanung vieler Spieler. Für Vereine bietet sich die Gelegenheit, ablösefreie Stars zu verpflichten, die ihre Klasse bereits bewiesen haben.

Die kommenden Wochen werden zeigen, wer sich auf der großen Bühne präsentieren und einen neuen Vertrag sichern kann





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