Für die FIFA-WM 2026 sind die Spielstätten in den drei Gastgeberländern offiziell bestätigt worden. Insgesamt 16 Arenen, darunter mehrere NFL-Stadien und historische Fußballtempel, werden die 104 Spiele der Endrunde ausrichten. Die Eröffnung und das Finale sollen im MetLife Stadium in New Jersey stattfinden. Während die Stadieninfrastruktur auf höchstem Niveau ist, stellt die riesige geografische Verteilung der Spielorte Fans und Teams vor logistische Probleme. Die Berichterstattung in deutschen Medien wird zudem durch die Kommentatoren und Experten von ARD, ZDF und MagentaTV geprägt, wobei Wolff-Christoph Fuß die Deutschland-Spiele bei MagentaTV begleitet.

Die FIFA -Weltmeisterschaft 2026 wird als erste WM mit 48 teilnehmenden Mannschaften in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgetragen. Nach langen Spekulationen und Planungen stehen nun die Spielstätten fest, in denen die Weltmeisterschaftsspiele stattfinden werden.

Insgesamt wurden 16 Stadien in den drei Gastgeberländern ausgewählt, darunter legendäre Arenen wie das MetLife Stadium in New Jersey, das Los Angeles Stadium oder das Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt, das bereits 1970 und 1986 WM-Endspiele ausrichtete. Die Eröffnungsspiele und das Finale finden voraussichtlich im MetLife Stadium statt, das mit seiner Kapazität von rund 87.500 Zuschauern zu den größten WM-Arenen gehören wird.

In Kanada wird das BMO Field in Toronto und in Mexiko neben dem Azteken-Stadion auch das Estadio BBVA in Guadalupe genutzt. Die Stadien wurden nach Kriterien wie Infrastruktur, Kapazität, Nachhaltigkeit und Erreichbarkeit ausgewählt. Für Fans bedeutet die WM 2026 lange Reisewege, da die Spielorte über den gesamten nordamerikanischen Kontinent verteilt liegen, was die Organisation für die teilnehmenden Teams und die Zuschauer vor große logistische Herausforderungen stellt





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