WM 2026: ARD, ZDF und MagentaTV übertragen Spiele - Konzepte der Sender

Die ARD und das ZDF übertragen einen Großteil der WM 2026 im Free-TV, während MagentaTV alle Spiele zeigt. Die Sender setzen auf verschiedene Konzepte für Experten und Co-Kommentatoren.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird in den USA , Kanada und Mexiko ausgetragen. Die ARD und das ZDF werden im Free-TV einen Großteil der Partien übertragen. Die kostenpflichtige Plattform MagentaTV zeigt alle Spiele.

Für die Deutschland-Spiele ist Wolff-Christoph Fuß als Kommentator bei MagentaTV vorgesehen. Bei der ARD werden Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger als Co-Kommentatoren eingesetzt, wobei ihr genauer Umfang noch unklar ist. Das ZDF setzt hingegen auf eine andere Form der Experten-Einbindung und lässt diese vor und nach dem Spiel sowie in der Pause zu Wort kommen, verzichtet aber auf eine klassische Co-Moderation während der Partie. Die genauen Spielpläne des DFB-Teams, alle Termine, Gegner und Anstoßzeiten stehen noch nicht vollständig fest.

Die Stadien in den drei Gastgeberländern wurden bereits bestimmt und werden präsentiert. Die Übertragungsrechte und das Konzept der öffentlich-rechtlichen Sender unterscheiden sich in Details, bieten den Zuschauern aber umfassende Berichterstattung. Während MagentaTV das Komplettangebot gegen Bezahlung bietet, sichern ARD und ZDF umfangreiche Live-Übertragungen im Free-TV. Die WM 2026 verspricht ein großes Sportereignis zu werden, organisiert in drei Ländern Nordamerikas.

Die Vorbereitungen laufen, und die Sender planen ihre Berichterstattung. Die endgültigen Spielpläne und die detaillierten TV-Termine werden in den kommenden Monaten erwartet





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