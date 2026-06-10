WM 2026: Brasilien gegen Marokko live im Free-TV - Ancelotti verlängert bis 2030

Die WM 2026 beginnt mit dem Topspiel Brasilien gegen Marokko. Trainer Carlo Ancelotti verlängert vor Turnierstart bis 2030, Marokko geht nach perfekter Qualifikation und Afrika-Cup-Sieg gestärkt ins Turnier. Alle Infos zur Live-Übertragung im ZDF und Joyn.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür und sorgt bereits für intensive Diskussionen, insbesondere im Hinblick auf die Auftaktpartie der brasilianischen Nationalmannschaft. Der seit Mai 2025 amtierende brasilianische Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat unmittelbar vor dem Turnierbeginn einen neuen Vertrag bis zum Jahr 2030 unterzeichnet, was für Stabilität und langfristige Planung im Verband spricht.

Gleichzeitig präsentiert sich der Gegner aus Marokko in herausragender Form: Die Marokkaner haben ihre WM-Qualifikation makellos absolviert und alle acht Spiele gewonnen. Darüber hinaus sicherte sich das Team um Starverteidiger Achraf Hakimi Anfang 2026 den Afrika-Cup, wenn auch zunächst am Grünen Tisch nach einer Finalniederlage gegen Ägypten, die später korrigiert wurde. Diese Erfolgsstory macht die Begegnung umso spannender, denn Marokko geht mit viel Selbstvertrauen in das Turnier.

Für alle Fans in Deutschland gibt es hervorragende Nachrichten bezüglich der Übertragung: Das Eröffnungsspiel zwischen Brasilien und Marokko wird live im ZDF zu sehen sein und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Die Übertragungsrechte für die gesamte WM 2026 liegen bei MagentaTV, während die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien zeigen - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Dies stellt sicher, dass auch ohne kostenpflichtiges Abonnement zahlreiche Highlight-Spiele zugänglich bleiben.

Aufgrund der Zeitverschiebung zu den nordamerikanischen Spielorten werden viele Spiele jedoch erst spät am Abend deutscher Zeit angepfiffen; das erste Spiel Brasiliens beginnt um Mitternacht. Für diejenigen, die nicht live schauen können oder möchten, bietet ran.de wie gewohnt einen kostenlosen Liveticker an. Die Kombination aus dem brasilianischen Starensemble unter Ancelotti und der aufstrebenden marokkanischen Mannschaft, die nach ihrem Afrika-Cup-Triumph und der perfekten Qualifikation zusätzliches Selbstbewusstsein getankt hat, verspricht ein spektakuläres Eröffnungsspiel.

Während Brasilien als Rekordweltmeister immer unter besonderer Beobachtung steht, möchte Marokko nach dem Überraschungserfolg der letzten WM, als das Team sensationell das Halbfinale erreichte, erneut auf sich aufmerksam machen. Die strategische Ausrichtung Ancelottis und die taktische Flexibilität des marokkanischen Teams um Hakimi könnten zu einem faszinierenden Duell führen. Die mediale Berichterstattung und die umfassende Verfügbarkeit der Übertragungen im Free-TV tragen dazu bei, dass diese Weltmeisterschaft ein Fest für alle Fußballfans wird, trotz der ungünstigen Sendezeiten für das deutsche Publikum





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