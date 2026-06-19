WM 2026 bricht Rekord: 104 Spiele und 16 Anstoßzeiten im dreiländrigen Turnier

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika stellt mit 104 Partien und 16 verschiedenen Startzeiten einen historischen Höchststand dar. Die vielfältige Terminplanung soll logistische Hürden ausgleichen und Fans weltweit optimale Bedingungen bieten.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 , ausgetragen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko, stellt einen historischen Meilenstein dar: Mit insgesamt 104 Partien übertrifft sie jede bisherige Endrunde in Umfang und Komplexität.

Noch außergewöhnlicher ist die Vielzahl von Anstoßzeiten: Während frühere Turniere meist vier bis fünf verschiedene Zeitfenster nutzten, gibt es bei dieser WM gleich 16 unterschiedliche Startzeiten. Dieses einzigartige Format entsteht durch die geografische Streuung der 16 Spielstätten über vier Zeitzonen, wodurch die FIFA gezwungen war, von den üblichen drei bis vier täglichen Slots abzuweichen.

Die Entscheidung, die Spielzeiten so stark zu variieren, soll nicht nur logistische Hürden ausgleichen, sondern vor allem den globalen Zuschauerkreis optimal bedienen und den teilnehmenden Mannschaften bestmögliche Rahmenbedingungen bieten. Faktoren wie Reisestrecken, Ruhepausen, klimatische Bedingungen, Stadioninfrastruktur, öffentlicher Nahverkehr, Sicherheitsaspekte und die Koordination von Fernsehübertragungen spielten dabei eine entscheidende Rolle. Im Vergleich zu früheren Turnieren verdeutlicht sich die Besonderheit der WM 2026 noch einmal deutlich.

Bei der WM 2022 in Katar standen den Fans lediglich fünf Zeitfenster zur Verfügung, wobei die ersten beiden Gruppentage jeweils vier Spiele pro Tag um 11:00, 14:00, 17:00 und 20:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit lieferten. Ab dem dritten Gruppenspieltag reduzierte die FIFA die Slots auf zwei Anstoßzeiten - 16:00 und 20:00 Uhr.

Die WM 2018 in Russland erforderte ebenfalls eine logistische Anpassung, jedoch kamen dort nur acht Anstoßzeiten zum Einsatz, die stets zur vollen Stunde zwischen 12:00 und 21:00 Uhr MEZ begannen. Noch weiter zurück springen wir zur Weltmeisterschaft 1994, die ebenfalls in den USA stattfand: Dort nutzte die FIFA über drei Zeitzonen hinweg acht verschiedene Zeitfenster - die Hälfte der heutigen 16 Slots.

Damit liegt die WM 2026 nicht nur in puncto Spielanzahl an der Spitze, sondern etabliert sich auch als Rekordhalter für die vielfältigste Terminplanung in der Geschichte des Turniers. Die umfassende Neugestaltung der Anstoßzeiten hat weitreichende Auswirkungen. Für die Fans bedeutet sie mehr Flexibilität, Spiele zu unterschiedlichen Tageszeiten zu verfolgen, wodurch ein gesteigertes öffentliches Interesse und höhere Einschaltquoten in den verschiedenen Regionen erwartet werden.

Für die Spielerinnen und Spieler ergeben sich verbesserte Erholungsphasen zwischen den Partien, da die Termine stärker an die jeweiligen Reisewege und klimatischen Bedingungen angepasst sind. Gleichzeitig stellt die FIFA enorme Herausforderungen an die Koordination von Broadcast-Partnern, die nun für jede der 16 Zeitfenster passende Übertragungspläne erstellen müssen. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die WM 2026 nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch neue Maßstäbe setzt und das globale Fußballerlebnis auf ein bislang unerreichtes Niveau hebt





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