WM 2026: Der Weg der deutschen Nationalmannschaft durch die Gruppenphase

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni in die Weltmeisterschaft 2026. Wir zeigen den kompletten Spielplan des DFB-Teams und mögliche Wege durch die K.o.-Phase.

Vom 11. Juni bis 19. Juli kämpfen erstmals 48 Nationen um den Titel der Weltmeisterschaft 2026. Die deutsche Nationalmannschaft beginnt ihr Turnier am 14.

Juni. Hier findest du den kompletten Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o. -Phase. Die DFB-Auswahl wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner.

Neben den Gruppenersten und -zweiten können auch die acht besten Gruppendritten das Achtelfinale erreichen. Das macht die Szenarien für die K.o. -Runde vielfältig. Als Erster der Gruppe E würde Deutschland im Sechzehntelfinale am 29.

Juni um 22:30 Uhr in Boston auf einen der besten Gruppendritten treffen. Je nach Konstellation könnte hier ein Schwergewicht wie... auftreten. Bei einem zweiten Platz in der Gruppe ginge es am 30. Juni um 19 Uhr in Dallas gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I. In dieser Gruppe befinden sich mit... namhafte Mannschaften.

Sollte Deutschland als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommen, wartet im Sechzehntelfinale unweigerlich ein Gruppensieger. Mögliche Gegner wären dann Top-Nationen wie..





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WM 2026 Nationalmannschaft DFB-Team Gruppenphase K.O.-Phase Spielplan

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