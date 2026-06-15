WM 2026: Deutscher Spielplan und mögliche Wege durch die K.o.-Phase

Übersicht über den deutschen Spielplan bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, Gruppenzusammensetzung, Terminierung der K.o.-Runden und mögliche Gegner, wenn Deutschland Gruppensieg, -zweiter oder einer der besten Gruppendritten wird.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 startet am 14. Juni für die deutsche Nationalmannschaft, nachdem am 11. Juni das offizielle Auslosungsverfahren die Aufteilung in die einzelnen Gruppen abgeschlossen hat.

Zum ersten Mal kämpfen 48 Nationen um den begehrten Titel, wodurch das Turnier deutlich umfangreicher wird als je zuvor. Deutschland ist in die Gruppe E eingeteilt und wird dort auf drei Gegner treffen, die zwar nicht zu den absoluten Favoriten zählen, aber keinesfalls unterschätzt werden dürfen. Der Deutsche Fußball-Bund hat den kompletten Spielplan für das DFB-Team veröffentlicht, welcher sämtliche Anstoßzeiten, Austragungsorte und mögliche Wege durch die K.o. -Runden enthält.

Für Fans und Interessierte bietet der Plan einen klaren Überblick, wann und wo die Mannschaft im Turnierverlauf antreten wird, und ermöglicht es, die verschiedenen Qualifikationsszenarien frühzeitig zu durchdenken. In Gruppe E hat Deutschland die Chance, sowohl den Gruppensieg als auch den zweiten Platz zu erreichen. Sollte die deutsche Mannschaft die beiden besten Plätze in ihrer Gruppe sichern, qualifiziert sie sich direkt für das Achtelfinale.

Darüber hinaus haben auch die acht besten Drittplatzierten der 12 Gruppen die Möglichkeit, in die K.o. -Phase einzuziehen. Diese Regelung eröffnet ein breites Spektrum an möglichen Begegnungen in der K.o. -Runde, da die genaue Paarung von den Ergebnissen aller Gruppen abhängt.

Erreicht Deutschland den Gruppensieg, würde das Team im Achtelfinale am 29. Juni um 22:30 Uhr in Boston gegen den besten Drittplatzierten einer anderen Gruppe antreten. Mögliche Gegner wären hier zum Beispiel starke Mannschaften wie Mexiko oder Saudi-Arabien, die sich als Drittplatzierte qualifizieren könnten. Ein zweiter Platz in der Gruppe würde hingegen zu einem Spiel am 30.

Juni um 19:00 Uhr in Dallas gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I führen, in der Teams wie Kanada, Japan und Marokko antreten könnten. Sollte die deutsche Nationalmannschaft als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommen, muss sie im Achtelfinale zwingend gegen einen Gruppensieger antreten. Diese Begegnungen versprechen hochkarätige Duelle gegen Top-Nationen wie Argentinien, Brasilien, Frankreich oder die USA, die voraussichtlich die Erstplätze ihrer jeweiligen Gruppen belegen werden. Der mögliche Spielort für ein solches Match ist New York/New Jersey, wo am 19.

Juli das Viertelfinale ausgetragen werden könnte. Für die Fans bedeutet dies, dass die Reiseplanung bereits jetzt anspruchsvoll wird, da die Spiele an verschiedenen Kontinenten und Zeitzonen stattfinden. Neben dem eigentlichen Turnierplan hat der DFB zudem die Termine für die Bekanntgabe der endgültigen Kader und Nominierungen aller teilnehmenden Teams veröffentlicht, sodass die Fußballwelt gespannt auf die endgültige Zusammensetzung der Mannschaften wartet. Die WM 2026 verspricht somit nicht nur sportlich spannende Partien, sondern auch logistische Herausforderungen für Spieler, Trainerstab und Anhänger gleichermaßen





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