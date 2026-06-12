WM 2026: Deutschland startet am 14. Juni in die Gruppenphase

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Gruppe E auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner. Der Weg ins Achtelfinale ist durch die neue Regelung, wonach auch die acht besten Gruppendritten weiterkommen, vielfältig.

Vom 11. Juni bis 19. Juli kämpfen erstmals 48 Nationen um den Titel. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 14.

Juni. Hier findest du den kompletten Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o. -Phase. Die DFB-Auswahl wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick muss nicht nur die Gruppenersten und -zweiten, sondern auch die acht besten Gruppendritten fürchten. Das macht die Szenarien für die K.o. -Runde vielfältig. Als Erster der Gruppe E würde Deutschland im Sechzehntelfinale am 29.

Juni um 22:30 Uhr in Boston auf einen der besten Gruppendritten treffen. Je nach Konstellation könnte hier ein Schwergewicht wie Spanien, Frankreich oder Argentinien warten. Bei einem zweiten Platz in der Gruppe ginge es am 30. Juni um 19 Uhr in Dallas gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I. In dieser Gruppe befinden sich mit England, Italien und der Schweiz ebenfalls starke Mannschaften.

Sollte Deutschland als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommen, wartet im Sechzehntelfinale unweigerlich ein Gruppensieger. Mögliche Gegner wären dann Top-Nationen wie Brasilien, Argentinien oder Frankreich. Die WM 2026 wird vom 8. Juni bis 19.

Juli stattfinden und erstmals 48 Mannschaften um den Titel kämpfen lassen. Die deutsche Nationalmannschaft wird ihr erstes Spiel am 14. Juni bestreiten und muss sich in der Gruppe E gegen machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner durchsetzen, um ins Achtelfinale einzuziehen





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WM 2026 Nationalmannschaft Gruppenphase DFB-Team K.O.-Phase

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