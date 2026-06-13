WM 2026: Deutschland trifft zum Auftakt auf Curaçao - Infos zu Spielzeit und Übertragung

Deutschland eröffnet die WM 2026 mit einem Gruppenspiel gegen Curaçao. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Spieltermin, der Anstoßzeit, der Spielstätte und den Übertragungsmöglichkeiten im Free-TV und Stream.

Die deutsche Nationalmannschaft startet bei der WM 2026 mit einem Gruppenspiel gegen Curaçao . Das Aufeinandertreffen findet am Sonntag, dem 14. Juni 2026, statt. Der Anstoß ist für 19 Uhr Ortszeit angesetzt, das Spiel wird im NRG Stadium in Houston , Texas, ausgetragen.

Für den karibischen Inselstaat ist es die erste WM-Teilnahme überhaupt, während die DFB-Elf seit 1954 bei jeder Weltmeisterschaft vertreten war. Mit etwa 185.000 Einwohnern ist Curaçao das kleinste Land, das sich jemals für eine WM qualifiziert hat, zuvor hielt Island mit rund 330.000 Einwohnern diesen Rekord. Die deutschen Vorbereitungsspiele verliefen erfolgreich: Gegen Finnland siegte das Team mit 4:0, das Testspiel gegen die USA gewann man 2:1.

Dennoch erlitt Bundestrainer Julian Nagelsmann kurz vor Turnierbeginn einen Rückschlag: Lennart Karl verletzte sich im Training und fällt für die WM aus, für ihn rückte Assan Ouédraogo nach. Die Übertragungsrechte für die WM 2026 liegen in Deutschland bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Die beiden Sender zeigen insgesamt 60 Spiele im Free-TV, darunter das Eröffnungsspiel, alle Spiele mit deutscher Beteiligung, die Halbfinals und das Finale am 19. Juli 2026.

Das Spiel Deutschland gegen Curaçao wird live und in voller Länge im Ersten oder im ZDF zu sehen sein. Alternativ ist die Partie auch im Livestream der jeweiligen Sender in ihren Mediatheken verfügbar. Für alle anderen Spiele, die nicht im Free-TV gezeigt werden, gibt es die Möglichkeit, sie über den Bezahlfernsehsender MagentaSport zu verfolgen. Wer das Spiel in öffentlicher Gesellschaft sehen möchte, hat zudem die Möglichkeit, es in vielen Kneipen und Bars zu verfolgen, die für solche Ereignisse oft öffnen.

Trotz des klaren Favoritenstatus Deutschlands ist das Spiel für die DFB-Elf von besonderer Bedeutung. Nach den etwas durchwachsenen Leistigkeiten in der Nations League und bei der EM 2024 will sich Nagelsmanns Team von seiner besten Seite zeigen und mit einem überzeugenden Sieg in das Turnier starten. Der deutsche Kader hat einen Gesamtmarktwert von knapp 1,3 Milliarden Euro, während der kurazianische Kader auf etwa 25 Millionen Euro taxiert wird.

Auch die FIFA-Weltrangliste unterstreicht den Klassenunterschied: Deutschland belegt vor der WM den zehnten Platz, Curaçao rangiert auf Rang 82. Für den Außenseiter wäre schon der Einzug ins Achtelfinale eine historische Sensation, während die deutsche Mannschaft mit dem Ziel in die WM geht, den Titel zu gewinnen. Die Partie dient zudem als erste Bewährungsprobe für einige neue Spieler im Kader und für die taktischen Systeme, die Nagelsmann einstudieren ließ





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