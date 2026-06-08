WM 2026: Die Heimtrikots im großen Ranking - von ikonisch bis lieblos

Ein umfassender Rückblick auf die Heimtrikots der 48 WM-Teilnehmer 2026. Von kreativen Highlights bis zu enttäuschenden Standard-Designs - wir haben sie alle bewertet.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verspricht nicht nur sportlich ein Spektakel zu werden, sondern auch modisch. Mit 48 teilnehmenden Nationen gibt es erstmals ebenso viele Heimtrikots - eine schier unüberschaubare Vielfalt, die von ikonischen Designs bis zu lieblosen Einheitswaren reicht.

Wir haben alle Trikots unter die Lupe genommen und in einem Ranking bewertet. Dabei zeigt sich: Nicht nur die großen Nationen liefern Stoff für Diskussionen, auch die Kleinen überraschen mit kreativen oder enttäuschenden Entwürfen. Beginnen wir mit den schwächeren Designs. Jordanien setzt auf Kelme als Ausrüster, eine Abwechslung zu den üblichen Marken, doch das Heimtrikot wirkt unausgereift.

Es bleibt nischenhaft, obwohl die Nationalfarben mehr Potenzial böten. Ähnlich ergeht es den Trikots von Haiti und Kap Verde: Haiti nutzt den lokalen Hersteller Saeta, was charmant ist, aber die Qualität und Farbgebung wirken billig - wie eine Temu-Kopie. Kap Verdes Debüt-Trikot erzählt eine schöne Geschichte, bleibt optisch aber blass, zu wenig Urlaubsgefühl. Auch Tunesien mit Kappa, Tschechien und der Irak enttäuschen: Sie sind solide, aber austauschbar.

Rot ist ohnehin eine dominierende Farbe, und ohne mutige Akzente verschwinden diese Teams in der Masse. Im Mittelfeld tummeln sich Nationen wie der Iran, Katar, Österreich und die USA. Der Iran hat starke Nationalfarben, aber das Gesamtbild wirkt unruhig - fast trashig, aber immerhin auffällig. Katar als Gastgeber hätte mehr Wow-Effekt verdient, stattdessen liefert das Design nur glatte Sauberkeit.

Österreichs Rot-Weiß ist klar, aber erinnert an inoffizielle Nachbauten. Die USA setzen auf schlichtes Weiß, das funktional, aber nicht spektakulär ist. Bosnien, Senegal und Paraguay bieten solide, aber unauffällige Trikots. Senegals Grün-Gelb hätte mit kulturellen Mustern glänzen können, bleibt aber zahm.

Paragauays Gelb-Blau ist freundlich, aber ohne Dynamik. Zu den Highlights zählen Japan, das mit seinem Heimtrikot zwar nicht an das grandiose Auswärtstrikot herankommt, aber dennoch eigenständig wirkt. Die Schweiz punktet mit eleganten Designelementen, die an den Pass erinnern, allerdings seit 2008 nahezu unverändert. Reebok verpasst der Schweiz einen Retro-Touch, aber mehr Kreativität wäre wünschenswert.

Marokko, Ecuador und Kroatien überzeugen mit Farbtreue und Tradition, ohne große Überraschungen. Marokkos Rot-Weiß ist national passend, Ecuador bringt mit Blau frische Farbe ins Turnier, und Kroatiens Schachbrettmuster bleibt zeitlos, auch wenn es etwas abgenutzt wirkt. Der absolute Spitzenreiter fehlt in dieser Rangliste - vielleicht das überraschende Debüt von Panama oder die klaren Linien von Uruguay? Letztlich zeigt sich: Für jedes noch so langweilige Trikot gibt es Fans, die genau das schätzen. Die WM 2026 wird in jeder Hinsicht bunt





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