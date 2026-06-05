WM 2026: Die Heimtrikots im Ranking - Von Klassikern bis Enttäuschungen

Eine umfassende Bewertung aller 48 Heimtrikots der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit detaillierten Analysen zu Design, Farbwahl und Originalität.

Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird die erste Fußball weltmeisterschaft sein, an der 48 Nationen teilnehmen. Das bedeutet auch 48 verschiedene Heimtrikots , die von ikonischen Klassikern über mutige Designs bis hin zu lieblosen Standard-Shirts reichen.

In diesem Ranking bewerten wir alle Trikots und ordnen sie nach Ästhetik, Originalität und Gesamteindruck ein. Von den schwächsten bis zu den stärksten Designs - hier ist unser vollständiger Überblick. Beginnen wir mit den Trikots, die eher enttäuschen. Jordanien setzt auf den Ausrüster Kelme, was eine willkommene Abwechslung zu den großen Marken darstellt.

Das Heimtrikot wirkt jedoch unausgereift und bleibt eher ein Nischenprodukt als ein Highlight. Die Farben der Flagge sind zwar erkennbar, aber das Design könnte deutlich mehr aus den Möglichkeiten machen. Ähnlich ergeht es dem Trikot von Katar: Es ist zu glatt und hat zu wenig Persönlichkeit. Die Farbe ist schön, aber für ein WM-Shirt fehlt der visuelle Punch.

Auch das Trikot der Kapverdischen Inseln bleibt blass - die Farben könnten mehr Urlaubs- und Debüt-Gefühl transportieren, stattdessen ist es nur okay. Haiti hat mit Saeta einen lokalen Ausrüster, was sympathisch ist, aber das Trikot wirkt nicht hochwertig und erinnert eher an eine günstige Variante. Der Versuch, etwas Eigenes zu schaffen, ist lobenswert, aber die Umsetzung lässt zu wünschen übrig. Weiter geht es mit den mittelmäßigen Trikots.

Das tschechische Heimtrikot ist absolut okay, aber sehr unauffällig. Rot funktioniert, doch die Eigenständigkeit fehlt - es ist eher ein Pflichtshirt als ein Hingucker. Mexiko als Gastgeber hätte sich mehr Wow-Effekt gewünscht; das rote Trikot ist sauber und tragbar, aber sehr sicher. Irak hat gute nationale Farben, aber das Trikot wirkt nicht hochwertig genug - es fehlt die Balance zwischen Tradition und modernem Design.

Das Trikot von Katar ist zu glatt, der Schweiz fehlt Innovation seit 2008, und Österreichs Trikot wirkt austauschbar wie eine nicht lizenzierte Version. Polen hat eine starke Grundlage, aber keinen Design-Höhepunkt. Peru hätte mit Grün, Gelb und kulturellen Mustern riesiges Potenzial, bleibt aber zahmer als erwartet. Saudi-Arabien bringt eine frische Farbe ins Turnier - das Blau hebt sich ab, wirkt aber leicht billig.

Senegal bleibt bei Gelb und bringt WM-Feeling, ist aber nicht mutig. Bosnien wirkt funktional, nicht besonders. Dann kommen die besseren Trikots. Japan enttäuscht beim Heimtrikot fast, während das Auswärtstrikot ein Banger ist.

Dennoch ist das Heimtrikot solide, aber nicht spektakulär. Das Trikot von Marokko ist sauber, aber nüchtern. Kroatien hat mit rot-weißem Schachbrettmuster eine ikonische Vorlage - das Heimtrikot ist stark, aber nicht überragend. England bleibt traditionell in Weiß mit roten Akzenten, eine sichere Bank.

Brasilien in Gelb mit grünen Details ist immer ein Hingucker, auch wenn es nicht innovativ ist. Deutschland in Weiß mit schwarzen Streifen ist klassisch und elegant. Das Trikot von Frankreich ist blau mit goldenen Akzenten, sehr edel. Argentinien in den himmelblau-weißen Streifen ist ein Klassiker, der nie langweilig wird.

Die Niederlande in Orange sind mutig und unverwechselbar. Portugal in Rot mit grünen Details ist solide. Italien in Azurblau mit goldenen Akzenten ist eine Hommage an die Tradition. Spanien in Rot mit gelben Akzenten ist kraftvoll.

Belgien in Rot mit schwarzen Details ist markant. Uruguay in Himmelblau mit weißen Details ist clean. Kolumbien in Gelb mit blauen Details ist lebendig. Chile in Rot mit weißen Akzenten ist dynamisch.

Ecuador in Gelb mit blauen Details ist freundlich. Paraguay in Rot-weiß-blau ist patriotisch. Kamerun in Grün mit roten Details ist afrikanisch. Nigeria in Grün-weiß ist ikonisch.

Ghana in Gelb mit grünen Details ist fröhlich. Elfenbeinküste in Orange-weiß-grün ist elegant. Mali in Grün-gelb-rot ist traditionell. Tunesien in Rot mit weißen Akzenten ist ein schönes Design.

Ägypten in Rot mit schwarzen Details ist geheimnisvoll. Algerien in Grün mit weißen Details ist frisch. Saudi-Arabien in Grün mit weißen Akzenten ist klar. Katar in Weinrot mit goldenen Details ist luxuriös.

Oman in Rot-weiß-grün ist harmonisch. Vereinigte Arabische Emirate in Rot-weiß-schwarz ist markant. Iran in Grün-weiß-rot ist patriotisch. Australien in Gelb-grün ist etwas wild, aber durchaus ansprechend.

Neuseeland in Schwarz mit weißen Details ist minimalistisch. USA in Weiß mit blauen und roten Akzenten ist klassisch. Kanada in Rot mit weißen Details ist einfach und effektiv. Mexiko in Grün mit weißen und roten Details ist lebhaft.

Costa Rica in Rot-blau-weiß ist farbenfroh. Panama in Rot-blau-weiß ist ähnlich. Die Top-Trikots sind dann die ganz besonderen: Japan (Auswärts), Kamerun (Auswärts), Nigeria (Auswärts) und vielleicht Mexiko (Auswärts). Insgesamt bietet die WM 2026 eine große Vielfalt, aber auch viele enttäuschende Standarddesigns. Unser Fazit: Mehr Mut wäre wünschenswert gewesen





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