WM 2026: Die Kader der deutschen Gruppe E im Überblick

Deutschland trifft in Gruppe E auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Hier finden Sie Informationen zu den vorläufigen und endgültigen Kadern der vier Verbände, den Erfahrungen der Teams bei früheren Weltmeisterschaften und den Chancen auf das Erreichen der K.-o.-Runde.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase auf Curaçao , die Elfenbeinküste und Ecuador . Diese Gruppe verspricht eine interessante Mischung auserten und etablierten Fußballnationen.

Curaçao debütiert erstmals bei einer WM-Endrunde, während die Elfenbeinküste und Ecuador bereits über einige Erfahrung verfügen. Deutschland geht als klarer Favorit in die Gruppe, muss aber nach den enttäuschenden Vorrunden-Aus 2018 und 2022 zeigen, dass es wieder zu den Top-Nationen gehört. Die Kader der vier Verbände werden bis zum 2. Juni 2026 final bei der FIFA gemeldet.

Einige Nationen haben ihre Aufstellungen bereits früh bekannt gegeben, andere halten sich noch bedeckt. Die deutsche Auswahl hat ihren Kader am 21. Mai 2026 präsentiert. Für Curaçao ist die Teilnahme ein historisches Ereignis.

Das Team liegt in der FIFA-Weltrangliste auf Rang 82, deutlich hinter Deutschland (Rang 10), Ecuador (Rang 23) und der Elfenbeinküste (Rang 34). Die Chancen auf das Überstehen der Vorrunde sind daher als gering einzustufen. Trainer des Neulings ist der erfahrene Niederländer Dick Advocaat, der bereits diverse National- und Top-Clubs trainiert hat, darunter Zenit St. Petersburg, mit dem er UEFA-Cup und Supercup gewann. Die Elfenbeinküste nimmt zum vierten Mal an einer WM teil, zuletzt 2014.

Mit Rang 34 in der Weltrangliste ist sie das drittbeste Team der Gruppe und hat realistische Chancen auf das Erreichen der K.-o. -Runde, insbesondere wenn man zu den besten Gruppendritten gehört. Aktueller Trainer ist Jean-Louis Gasset, der zuvor als Spieler unter anderem für Nantes und Nizza aktiv war und bereits 2006 als Spieler bei der WM in Deutschland dabei war.

Ecuador qualifizierte sich zum fünften Mal für eine WM und liegt in der Weltrangliste auf Rang 23, nur Deutschland ist in der Gruppe besser platziert. Die Chancen auf das Achtelfinale sind daher vergleichsweise hoch. Trainiert wird das Team von Félix Sánchez, der seine erste Trainerstation in Ecuador hat und zuvor von März 2023 bis Juni 2024 den spanischen Club FC Elche coachte. Deutschland bringt die größte WM-Erfahrung mit, nimmt zum 21.

Mal teil und hat viermal den Titel gewonnen. Dennoch steht die Mannschaft unter Druck, nach den frühen Ausscheiden der letzten beiden Turniere. Bundestrainer ist Julian Nagelsmann, der zuvor in der Bundesliga bei Hoffenheim, Leipzig und Bayern München erfolgreich war und mit den Bayern Meister und Supercup-Sieger wurde. Die Spiele der Gruppe E werden im Juni und Juli 2026 ausgetragen.

Für Curaçao geht es primär um die Teilnahme und den Gewinn von Erfahrung, während die Elfenbeinküste und Ecuador das Achtelfinale anstreben. Deutschland muss seine Favoritenrolle gerecht werden und die Gruppe souverän überstehen





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