WM 2026: Die Kader der deutschen Gruppe E im Überblick

Deutschland trifft in Gruppe E der WM 2026 auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Hier finden Sie die bisher bekanntgegebenen Kader, Hintergrundinformationen zu den Teams und deren Trainern sowie eine Einschätzung der Chancen in der Vorrunde.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird Deutschland in der Vorrundengruppe E auf Curaçao , die Elfenbeinküste und Ecuador treffen. Die vier beteiligten Verbände müssen ihre finalen Kader bis zum 2.

Juni 2026 bei der FIFA einreichen, nachdem zuvor vorläufige Listen mit 35 bis 55 Spielern übermittelt wurden. Während einige Nationen ihre Aufgebote schon frühzeitig bekanntgaben, steht die endgültige Entscheidung bei anderen noch aus. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihren Kader bereits am 21. Mai 2026 veröffentlicht.

Curaçao debütiert bei dieser WM und gilt als klarer Außenseiter; in der FIFA-Weltrangliste liegt die Mannschaft auf Platz 82, deutlich hinter den Gruppengegnern. Trainer der curaçaoischen Auswahl ist der erfahrene Niederländer Dick Advocaat, der bereits mehrere Nationalmannschaften und namhafte Vereine coachte und 2008 mit Zenit St. Petersburg den UEFA-Cup und Supercup gewann. Die Elfenbeinküste nimmt zum vierten Mal an einer WM-Endrunde teil, zuletzt 2014, und belegt in der Weltrangliste Rang 34.

Das Team könnte als einer der besten Gruppendritten das Achtelfinale erreichen. Trainer ist Jean-Louis Gasset, der zuvor in verschiedenen Funktionen beim französischen Verband tätig war. Ecuador qualifizierte sich zum fünften Mal für eine WM und liegt in der Weltrangliste auf Platz 23, nur Deutschland ist in der Gruppe besser. Das Team wird von Sebastián Beccacece trainiert, der seit August 2024 im Amt ist und zuvor lediglich kurze Stationen bei FC Elche und als Assistent in Argentinien vorweisen kann.

Deutschland geht als klarer Favorit in die Gruppe, hat mit vier Titeln die erfolgreichste WM-Geschichte, musste aber die letzten beiden Turniere 2018 und 2022 bereits nach der Vorrunde beenden. Bundestrainer Julian Nagelsmann, im Amt seit September 2023, soll die Mannschaft wieder zu alter Stärke führen. Die Gruppenspiele finden zu einem späteren Zeitpunkt in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Die genauen Spieltermine und die vollständigen Kader aller vier Mannschaften werden in den kommenden Tagen und Wochen auf den offiziellen FIFA-Kanälen veröffentlicht





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