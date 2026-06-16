WM 2026: Die Kader der deutschen Gruppe E im Überblick

In der deutschen Gruppe der WM 2026 treffen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador auf den Favoriten. Hier finden Sie eine ausführliche Analyse der teilnehmenden Teams, ihrer Trainer und der jeweiligen WM-Erfahrung sowie Informationen zu den bekanntgegeben Kadern und den Chancen auf das Weiterkommen.

Die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 wirft ihre Schatten voraus, und im Fokus steht dabei die deutsche Nationalmannschaft , die in Gruppe E auf drei sehr unterschiedliche Gegner trifft: Curaçao , die Elfenbeinküste und Ecuador .

Während Deutschland als klarer Favorit in die Gruppe geht, müssen die anderen drei Teams um den Einzug in die K.o. -Runde kämpfen. Für Curaçao ist es die erste Teilnahme überhaupt, was die kleine Karibik-Inselnation vor eine besondere Herausforderung stellt. Die Elfenbeinküste und Ecuador können dagegen bereits auf etwas mehr WM-Erfahrung zurückblicken, doch auch sie müssen sich gegen das favorisierte deutsche Team behaupten.

Ein zentrales Thema ist die Frage, welche Spieler die jeweiligen Verbände für das Turnier nominieren werden. Die Frist zur endgültigen Meldung eines 23 bis 26 Spieler umfassenden Kaders bei der FIFA läuft bis zum 2. Juni 2026, nachdem zuvor eine vorläufige Liste mit 35 bis 55 Spielern eingereicht werden muss. Während einige Nationen ihre Mannschaften bereits früh bekannt gegeben haben, halten andere ihr Aufgebot noch geheim.

Der deutsche Kader wurde bereits am 21. Mai 2026 offiziell verkündet. Die Spiele der Gruppe E versprechen therefore eine interessante Mischung aus Routine und Neuanfang. Curaçao, geführt von Trainer Dick Advocaat, ist der klare Außenseiter.

Dass das Team auf Platz 82 der FIFA-Weltrangliste liegt, während die Gegner Deutschland (Platz 10), Ecuador (Platz 23) und die Elfenbeinküste (Platz 34) deutlich besser platziert sind, unterstreicht die schwierige Ausgangslage. Dennoch bringt Advocaat eine enorme internationale Erfahrung mit, die er unter anderem bei Nationalmannschaften wie den Niederlanden, Russland, Südkorea und Belgien sowie bei Vereinen wie Zenit St. Petersburg oder Borussia Mönchengladbach sammeln konnte. Diese Expertise könnte dem WM-Neuling helfen, das eine oder andere Unerwartete zu erreichen.

Die Elfenbeinküste tritt 2026 zum vierten Mal bei einer WM-Endrunde an, das letzte Mal war 2014. Mit Rang 34 in der Weltrangliste ist sie das drittbeste Team der Gruppe, was Chancen auf ein Weiterkommen bietet. Der Weg in die K.o. -Runde könnte über einen der acht besten Gruppendritten der insgesamt zwölf Gruppen führen.

Trainiert wird das Team von Jean-Louis Gasset, der diese Position als seine erste Trainerstation innehat. Als Spieler war er unter anderem beim französischen Klub FC Nantes aktiv und absolvierte 31 Länderspiele für die Elfenbeinküste. Eine interessante Fußnote: Gasset gehörte bereits 2006 zum ivorischen WM-Kader, als die Mannschaft in Deutschland am Start war. Ecuador kann auf die meisten WM-Teilnahmen in der Gruppe zurückblicken - 2026 ist es die fünfte.

Die Chancen auf das Erreichen der K.o. -Runde werden als vergleichsweise hoch eingeschätzt, zumal das Team auf Platz 23 der Weltrangliste liegt und damit hinter nur Deutschland in der Gruppe platziert ist.

Allerdings ist die Erfahrung des Trainers Sebastián Beccacece relativ begrenzt. Nach Stationen als Co-Trainer bei verschiedenen Clubs war sein bislang einziger Cheftrainerposten beim spanischen Team FC Elche von März 2023 bis Juni 2024. Seit August 2024 steht er nun an der Seitenlinie Ecuadors. Deutschland schließlich startet als der erfahrenste und erfolgreichste Teilnehmer der Gruppe.

Mit 21 WM-Teilnahmen und vier Titeln (1954, 1974, 1990, 2014) ist die DFB-Elf der klare Favorit. Dennoch gab es in den letzten beiden Turnieren 2018 und 2022 frühe Ausscheiden in der Vorrunde, was den Druck auf das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann erhöht. Nagelsmann, der seit September 2023 im Amt ist, zuvor unter anderem Bayern München und RB Leipzig trainierte und mit den Bayern die Meisterschaft gewann, muss den deutschen Fußball wieder zu alter Stärke führen.

Die Partien der Gruppe E werden zeigen, ob der Kader, der bereits Mitte Mai bekannt gegeben wurde, das Zeug dazu hat. Insgesamt verspricht die Gruppe durch die Mischung aus absoluter WM-Premiere, afrikanischer Ambition und südamerikanischer Erfahrung dem favorisierten deutschen Team eine anspruchsvolle, aber lösbare Aufgabe





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