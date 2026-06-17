WM 2026: Die Kader der deutschen Gruppe E im Überblick

Deutschland trifft in der Gruppe E der WM 2026 auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Hier finden Sie die Informationen zu den nominierten Kadern, den sportlichen Chancen und den verantwortlichen Trainern der vier Teams.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird Deutschland in der Gruppe E auf Curaçao , die Elfenbeinküste und Ecuador treffen. Die deutschen Verbände müssen ihre endgültigen Kader bis zum 2.

Juni 2026 bei der FIFA mit 23 bis 26 Spielern melden, nachdem zuvor eine vorläufige Liste mit 35 bis 55 Spielern eingereicht wurde. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihren Kader bereits am 21. Mai 2026 bekanntgegeben. Curaçao nimmt zum ersten Mal überhaupt an einer WM-Endrunde teil und gilt als klarer Außenseiter in der Gruppe, da das Team in der FIFA-Weltrangliste nur auf Rang 82 liegt.

Trainiert wird Curaçao vom erfahrenen Niederländer Dick Advocaat, der bereits mehrere Nationalmannschaften und Clubs wie Zenit St. Petersburg und Borussia Mönchengladbach trainiert hat und dabei unter anderem den UEFA-Cup gewann. Die Elfenbeinküste ist zum vierten Mal bei einer WM dabei, zuletzt 2014. Das Team liegt in der Weltrangliste auf Rang 34 und hat realistische Chancen, als einer der besten Gruppendritten die K.o. -Runde zu erreichen.

Seit 2024 wird die Mannschaft von Jean-Louis Gasset trainiert, der als aktiver Spieler unter anderem für Nantes und Nizza aktiv war und bereits 2006 Teil des ivorischen WM-Kaders war. Ecuador qualifizierte sich zum fünften Mal für eine WM und belegt in der Weltrangliste Rang 23, womit es in der Gruppe nur hinter Deutschland platziert ist. Das Team wird seit August 2024 von Félix Sánchez Bas trainiert, der zuvor kurzzeitig bei FC Elche in Spanien tätig war.

Deutschland geht als großer Favorit in die Gruppe E, hat doch die DFB-Auswahl bereits 21 WM-Teilnahmen vorzuweisen und viermal den Titel gewonnen. Nach den enttäuschenden Vorrunden-Aus 2018 und 2022 soll unter Bundestrainer Julian Nagelsmann, der seit 2023 im Amt ist und zuvor mit dem FC Bayern die Meisterschaft gewann, wieder ein erfolgreicher Turnierverlauf gelingen. Die Spiele der Gruppe E finden zu bestimmten Terminen statt, über die sich Interessierte informieren können





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