Eine detaillierte Übersicht über die nominierten Spieler und Trainer der vier Teams in Gruppe E der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, einschließlich Hintergrundinformationen zu den Mannschaften und ihren Chancen auf das Weiterkommen.

Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wirft ihre Schatten voraus, insbesondere für die Teams in Gruppe E , zu der neben Deutschland auch Curaçao , die Elfenbeinküste und Ecuador gehören.

Während die deutsche Nationalmannschaft als klarer Favorit in die Vorrunde geht, stehen die anderen三个 Teilnehmer vor unterschiedlichen Herausforderungen. Curaçao debütiert erstmals bei einer WM-Endrunde und muss sich gegen erfahrenere Gegner behaupten. Die Elfenbeinküste und Ecuador haben bereits mehr WM-Teilnahmen auf dem Konto, müssen aber ebenfalls Überraschungen liefern, um die K.-o. -Runde zu erreichen.

Die Kader der vier Verbände werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten finalized, wobei der Stichtag für die endgültige Meldung bei der FIFA der 2. Juni 2026 ist. Bis dahin müssen die Teams ihre 23 bis 26 Spieler nominiert haben, nachdem zuvor eine längere Vorliste eingereicht wurde. Die deutsche Auswahl hat ihren Kader bereits am 21.

Mai 2026 bekannt gegeben, was einen frühen Zeitpunkt im Vergleich zu vielen anderen Nationen darstellt. Curaçao, das von Dick Advocaat trainiert wird, könnte als Außenseiter in die Gruppe gehen, verfügt aber über einen Coach mit reichlich internationaler Erfahrung. Advocaat, der zuvor unter anderem die Niederlande und Russland coachte, übernahm das Team im Juni 2026 ein zweites Mal. Die Elfenbeinküste setzt auf Jean-Louis Gasset, der bereits seit 2024 im Amt ist und eine gewisse WM-Erfahrung aus seiner aktiven Zeit mitbringt.

Ecuador vertraut auf denSpanier Félix Sánchez, der seit August 2024 die Mannschaft leitet und zuvor beim FC Elche in Spanien tätig war. Deutschland unter Trainer Julian Nagelsmann geht das Turnier mit dem Ziel an, nach den frühen Ausscheiden 2018 und 2022 diesmal wieder weit zu kommen. Die WM 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen, und die Gruppenspiele der Gruppe E finden an verschiedenen Spielorten statt. Die genauen Spieltermine werden noch bekannt gegeben.

Insgesamt verspricht die Gruppe eine interessante Mischung aus einem absoluten Top-Favoriten und three ambitionierten Underdogs, die sich beweisen möchten. Die Aufstellung der Kader ist dabei entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen Mannschaften





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball-WM 2026 Gruppe E Deutschland Curaçao Elfenbeinküste Ecuador Kader WM-Kader Nationalmannschaften Julian Nagelsmann Dick Advocaat Jean-Louis Gasset Félix Sánchez WM-Vorrunde FIFA WM-Teilnahme Weltrangliste WM-Favorit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball-WM 2026: Welche Kader schicken die Teams der Gruppe L zum Turnier?In Gruppe L der Fußball-WM 2026 spielen die Teams aus England, Kroatien, Ghana und Panama. Welche Spieler es in die Kader geschafft haben, lesen Sie hier.

Read more »

WM 2026: Die Kader der deutschen Gruppe E im ÜberblickDeutschland trifft in der Gruppe E der WM 2026 auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Hier finden Sie die Informationen zu den nominierten Kadern, den sportlichen Chancen und den verantwortlichen Trainern der vier Teams.

Read more »

Fußball-WM 2026: Welche Kader schicken die Teams der Gruppe K zum Turnier?Bei der WM 2026 spielen in Gruppe K die Teams aus Portugal, DR Kongo, Usbekistan und Kolumbien. Welche Kader sie zum Turnier schicken, lesen Sie hier.

Read more »

Fußball-WM 2026: Welche Kader schicken die Teams der Gruppe L zum Turnier?In Gruppe L der Fußball-WM 2026 spielen die Teams aus England, Kroatien, Ghana und Panama. Welche Spieler es in die Kader geschafft haben, lesen Sie hier.

Read more »