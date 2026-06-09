WM 2026: Die Mannschaften der Gruppe I

Frankreich, Senegal, Irak und Norwegen spielen bei der WM 2026 in Gruppe I. Hier kommen alle Informationen rund um die Teams und die Kader.

Die Mannschaften der Gruppe I bei der WM 2026 sind Frankreich , Senegal , Irak und Norwegen . Frankreich überzeugt seit Jahren durch Konstanz und hat ein starkes Team mit Erfahrung und neuen Talenten.

Senegal gilt als ausgewogenes Team mit erfahrener Achse und starken Talenten, aber trifft in einer schweren Gruppe auf Frankreich und Norwegen. Irak kehrt nach 30 Jahren zur WM zurück und startet als klarer Außenseiter, während Norwegen als Geheimfavorit gehandelt wird, dank einer außergewöhnlich starken Achse aus Haaland und Ødegaard. Die neue Format mit zwölf Vierergruppen sorgt für mehr Spiele, mehr Überraschungen und mehr internationale Vielfalt.

Neben den beiden besten Teams jeder Gruppe ziehen auch die acht stärksten Gruppendritten in die K.-o. -Phase ein, wodurch erstmals eine Runde der letzten 32 entsteht. Auch geografisch setzt die WM 2026 Maßstäbe, mit legendären Arenen wie dem Estadio Azteca und modernen Giganten wie dem MetLife Stadium, in dem das Finale stattfinden wird. Die USA stellen elf Austragungsorte, Mexiko drei und Kanada zwei - ein Kontinent im Fußballfieber





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Frankreich Senegal Irak Norwegen Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Die Kader der deutschen Gruppe E im ÜberblickDeutschland trifft in Gruppe E auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Hier finden Sie Informationen zu den vorläufigen und endgültigen Kadern der vier Verbände, den Erfahrungen der Teams bei früheren Weltmeisterschaften und den Chancen auf das Erreichen der K.-o.-Runde.

Read more »

WM 2026: Der DFB und die FIFA - es gilt die SchweigepflichtDer Weltfußball tritt zur WM in den USA von Donald Trump an. Politisch gäbe es für die Verbände bei der WM 2026 viele Themen - doch der DFB hält sich raus.

Read more »

(CLUB) WM 2026: Warum gleich vier Mannschaften in Kansas City wohnenKansas City liegt irgendwo im Nirgendwo eines Tornado-geplagten Flyover-States. Trotzdem ist „KC“ die inoffizielle WM-Hauptstadt 2026, denn dort wohnen gleich vier (Geheim-)Favoriten. Warum bloß?

Read more »

Fußball-WM 2026: Welche Kader schicken die Teams der Gruppe K zum Turnier?Bei der WM 2026 spielen in Gruppe K die Teams aus Portugal, DR Kongo, Usbekistan und Kolumbien. Welche Kader sie zum Turnier schicken, lesen Sie hier.

Read more »