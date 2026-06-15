WM 2026: Die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA

Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird.

Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA , Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. Bei MagentaTV, das alle Spiele zeigt, ist Wolff-Christoph Fuß die Stimme für die Deutschland-Spiele.

Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024) Bei der ARD übernehmen Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger den Job als Co-Kommentatoren.

In welchem Umfang dies geschehen wird, ist noch unklar. Das ZDF verzichtet hingegen auf eine klassische Co-Moderation und lässt die Experten vor und nach dem Spiel sowie in der Pause zu Wort kommen. Insgesamt wird die WM 2026 von verschiedenen Kommentatoren begleitet. Unter den zahlreichen Experten befinden sich auch einige prominente Namen, die als Co-Kommentator phasenweise oder dauerhaft zu hören sind. Wolff-Christoph Fuß ist die Stimme für die Deutschland-Spiele bei MagentaTV





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Stadien Kanada Mexiko USA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die FIFA-WM 2026: Eine Rückschau auf die Soccer-Vergangenheit und die Gegenwart ohne EA1994 gastierten die USA als ungewöhnlicher Gastgeber der Fußball-WM. Gleichzeitig erlebte die Videospielwelt eine Blütezeit von Fußballtiteln wie 'FIFA International Soccer' und 'Sensible Soccer'. 32 Jahre später kehrt die WM nach Nordamerika zurück, doch diesmal hat die FIFA selbst ein Spiel entwickelt, nachdem die langjährige Partnerschaft mit EA endete. Ein Kommentar zur Marktentwicklung und den verpassten Chancen.

Read more »

(CLUB) WM 2026: Die besten Wanderrouten zu allen Stadien100 Dollar für die Fahrt zum Spiel? Da greift der deutsche Fan doch lieber zum festen Schuhwerk. Wir haben die besten Wanderrouten zu den Stadien.

Read more »

WM 2026: Stadien, Übertragung und DFB-AuftaktDie WM 2026 in USA, Kanada und Mexiko: Stadien stehen fest, Übertragungsdetails mit MagentaTV, ARD und ZDF sowie die ersten Spiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao und die Elfenbeinküste.

Read more »

Das sind alle 16 Stadien der Fußball WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USADie 16 Stadien der Fußball-WM 2026 sind spektakulär – wie das Aztekenstadion in Mexiko. Moderne Sporttempel und legendäre Spielstätten gehören dazu.

Read more »