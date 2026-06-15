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WM 2026: Die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA

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WM 2026: Die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA
WM 2026StadienKanada
📆15/06/2026 18:16:00
📰ransport
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Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird.

Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA , Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. Bei MagentaTV, das alle Spiele zeigt, ist Wolff-Christoph Fuß die Stimme für die Deutschland-Spiele.

Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024) Bei der ARD übernehmen Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger den Job als Co-Kommentatoren.

In welchem Umfang dies geschehen wird, ist noch unklar. Das ZDF verzichtet hingegen auf eine klassische Co-Moderation und lässt die Experten vor und nach dem Spiel sowie in der Pause zu Wort kommen. Insgesamt wird die WM 2026 von verschiedenen Kommentatoren begleitet. Unter den zahlreichen Experten befinden sich auch einige prominente Namen, die als Co-Kommentator phasenweise oder dauerhaft zu hören sind. Wolff-Christoph Fuß ist die Stimme für die Deutschland-Spiele bei MagentaTV

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WM 2026 Stadien Kanada Mexiko USA

 

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