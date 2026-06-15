Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Nun sind auch die Spielorte bekannt, in denen der Weltmeister ermittelt wird. Der Sender ran zeigt die Arenen in den drei Ländern. Bei MagentaTV ist Wolff-Christoph Fuss die Stimme für die Deutschland-Spiele. Spaniens Niederlage in der Gruppenphase zeigt, wie wichtig der Auftaktsieg Deutschlands war. Das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste wird im Free-TV, Stream und Ticker live übertragen.

WM 2026 : Die Stadien in Kanada , Mexiko und den USA stehen fest. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird in den USA , Kanada und Mexiko ausgetragen. Nun sind auch die Spielorte bekannt, in denen der Weltmeister ermittelt wird.

Der Sender ran zeigt die Arenen in den drei Ländern. Bei MagentaTV, das alle Spiele live überträgt, ist Wolff-Christoph Fuss die Stimme für die Deutschland-Spiele. Spaniens Niederlage in der Gruppenphase zeigt, wie wichtig der Auftaktsieg Deutschlands war. Das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste wird im Free-TV, Stream und Ticker live übertragen.

Unter den Experten befinden sich prominente Namen, die als Co-Kommentatoren zu hören sind. Die ARD wird Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger als Co-Kommentatoren einsetzen, während das ZDF auf eine klassische Co-Moderation verzichtet und die Experten vor und nach dem Spiel sowie in der Pause zu Wort kommen lässt





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