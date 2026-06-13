WM 2026: Die Termine der Kader- und Nominierungsbekanntgabe

Die Weltmeisterschaft 2026 ist eine wichtige Veranstaltung für Fußballfans weltweit. Vom 11. Juni bis 19. Juli werden 48 Nationen um den Titel kämpfen.

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Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 14. Juni. Der komplette Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o. -Phase ist hier zu finden.

Die DFB-Auswahl wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner. Die Mannschaft von Bundestrainer kommt nicht nur die Gruppenersten und -zweiten, sondern auch die acht besten Gruppendritten weiter. Das macht die Szenarien für die K.o. -Runde vielfältig.

Als Erster der Gruppe E würde Deutschland im Sechzehntelfinale am 29. Juni um 22:30 Uhr in Boston auf einen der besten Gruppendritten treffen. Je nach Konstellation könnte hier ein Schwergewicht wie Brasilien oder Spanien auf Deutschland warten. Bei einem zweiten Platz in der Gruppe ginge es am 30.

Juni um 19 Uhr in Dallas gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I. In dieser Gruppe befinden sich mit Argentinien und Chile zwei der besten Teams der Welt. Sollte Deutschland als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommen, wartet im Sechzehntelfinale unweigerlich ein Gruppensieger. Mögliche Gegner wären dann Top-Nationen wie Frankreich oder England. Die Termine der Kader- und Nominierungsbekanntgabe aller Teams sind im Überblick hier zu finden





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WM 2026 Fußball Deutschland Gruppenphase K.O.-Runde

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