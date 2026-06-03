WM 2026: Die Topfavoriten und Überraschungsteams im Überblick

Eine Analyse der favorites und möglicher Überraschungen bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft mit 48 Teams und drei Gastgeberländern. Spanien, Frankreich, Argentinien und Brasilien gelten als Favoriten, aber auch Deutschland, England und Norwegen mit Erling Haaland könnten für Furore sorgen.

48 Nationen, drei Gastgeber-Länder, ein Weltmeister - die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft verspricht ein Spektakel der Superlative. Das Turnier, das über fast sechs Wochen geht und 48 Teams umfasst, wird mit Spannung erwartet, denn neben den klaren Favoriten gibt es immer wieder Überraschungen.

Spanien gilt für viele Experten als Topfavorit. Als amtierender Europameister verfügt die Mannschaft über den jüngsten und aufregendsten Kader des Turniers. Spieler wie Lamine Yamal, der noch keine 19 Jahre alt ist, Nico Williams und Pedri machen aus dem Team eine wahre Fußballmaschine, die sich durch jeden Gegner spielen kann. Mit ihrem technischen Geschick und ihrer Spielintelligenz sind sie für viele die gefährlichste Mannschaft der Welt.

Frankreich hat das beste Personal auf dem Papier. Mit Kylian Mbappé auf dem Höhepunkt seiner Karriere und einem extrem tief besetzten Kader sind die Franzosen, die bereits 1998 und 2018 Weltmeister wurden, erneut heiß im Rennen. Als Titelverteidiger tritt Argentinien an. Unabhängig davon, ob Lionel Messi noch einmal dabei ist oder nicht, das Team ist brutal erfahren und stand bereits 2014 und 2022 im WM-Finale.

Die Albiceleste sollte man nie unterschätzen. Brasilien wartet seit 2002 auf den sechsten Weltmeistertitel. Mit Stars wie Vinícius Jr. und Neymar haben sie zwei der bekanntesten Offensivspieler der Welt im Kader. Der Hunger nach dem Titel ist riesig, und der Kader ist voller talentierter Spieler.

Die deutsche Nationalmannschaft ist kein Geheimfavorit, aber auch kein Papiertiger. Mit Spielern wie Florian Wirtz, Jamal Musiala und Joshua Kimmich steckt echte Qualität in der Mannschaft. Bei der EM 2024 haben sie gezeigt, dass sie mithalten können - jetzt fehlt nur noch der letzte Schritt zum ganz großen Erfolg. Als Außenseiter könnte England in Betracht kommen, das seit 1966 auf den zweiten Titel wartet.

Vielleicht ist es dieses Mal endlich so weit. Norwegen mit Erling Haaland ist eines der spannendsten Überraschungspakete des Turniers. Wenn der Stürmer in Form ist, kann er ein ganzes Turnier allein entscheiden - das wissen alle Abwehrspieler auf der Welt. Am Ende kann es nur einen Weltmeister geben.

Wer wird es sein? Die Spiele versprechen unzählige Überraschungen und emotionale Momente, wenn 48 Nationen um den größten Titel im Fußball kämpfen





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