WM 2026: Diese Aktien könnten vom Fußballfest profitieren

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird das größte Turnier aller Zeiten. Welche Unternehmen davon profitieren könnten und worauf Anleger achten sollten.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird größer als jedes Turnier zuvor. Mit 48 Teams, 104 Spielen und Gastgebern in den USA, Kanada und Mexiko bewegt die WM Milliarden.

Davon profitieren nicht nur die FIFA und die teilnehmenden Verbände, sondern auch zahlreiche Unternehmen - von Sportartikelherstellern über Reiseplattformen bis hin zu Sportwetten-Anbietern. In diesem Artikel zeigen wir acht Aktien, die rund um die Weltmeisterschaft besonders interessant sein könnten. WM-Aktien ist kein offizieller Börsenbegriff. Gemeint sind damit Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt von einer Fußball-Weltmeisterschaft profitieren könnten - etwa Sportartikelhersteller, Sponsoren, Reiseplattformen oder Sportwetten-Anbieter.

Wichtig ist dabei: Bei den meisten Konzernen macht die WM nur einen kleinen Teil des Geschäfts aus. Ein Turnier allein entscheidet daher selten über die Kursentwicklung einer Aktie. Langfristig bleiben andere Faktoren wie Umsatzwachstum oder Geschäftsmodell wichtiger. Die offiziellen FIFA-Partner sind unter anderem Adidas, Coca-Cola und Visa.

Der spekulative Hebel, der durch den mittlerweile legalisierten US-Wettmarkt bei diesem Turnier besonders im Fokus steht, sollte nicht unterschätzt werden. Großereignisse kommen für die Börse nie überraschend. Oft steigen die Kurse bereits Monate vor dem Anpfiff. Wer erst kurz vor dem Start einsteigt, kauft häufig auf dem Höhepunkt des Hypes.

Bei Riesen wie Adidas, Visa oder Coca-Cola macht die WM trotz riesiger Summen nur einen Bruchteil des Gesamtumsatzes aus. Der fundamentale Effekt ist klein, weshalb der Kurs eher den regulären Quartalszahlen als Toren folgt. Nur bei reinen Wett-Aktien (Pure-Plays) ist der Event-Hebel echt groß - und damit auch das Risiko. Die meisten dieser Unternehmen notieren in den USA und werden in US-Dollar (USD) gehandelt.

Deutsche Anleger tragen somit immer ein Währungsrisiko. Ein Blick auf Adidas: Der Sportartikelhersteller ist offizieller FIFA-Partner, liefert den Spielball der Fußball-WM 2026 und rüstet in Nordamerika insgesamt 14 Nationalmannschaften aus. Hinzu kommen zahlreiche Topspieler, die mit Adidas-Schuhen auflaufen. Entsprechend groß sind die Erwartungen: Fußball-Chef Sam Handy rechnet mit der größten WM aller Zeiten und einem direkten WM-Effekt von mehr als einer Milliarde Euro.

Auch bei Trikots, Schuhen und Bällen erwartet der Konzern Absatzrekorde. Operativ befindet sich Adidas derzeit in einer starken Verfassung. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz währungsbereinigt um 14 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro, während das Betriebsergebnis um 16 Prozent auf 705 Millionen Euro zulegte. Besonders dynamisch entwickelte sich das Direktkundengeschäft mit einem Plus von 22 Prozent.

Für das Gesamtjahr peilt Adidas ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich sowie ein Betriebsergebnis von rund 2,3 Milliarden Euro an. Analysten sehen die Weltmeisterschaft als zusätzlichen Rückenwind für die ohnehin starke Produktdynamik rund um Modelle wie Samba und Gazelle. Auch an der Börse bleibt Adidas für viele Anleger ein interessanter Kandidat. Neben der WM profitieren die Herzogenauracher von ihrer starken Markenposition, Innovationen im Running-Bereich und einer zunehmenden Verbesserung der Profitabilität.

Dennoch sollten Anleger den WM-Effekt nicht überschätzen. Faktoren wie Margenentwicklung, China-Geschäft und die allgemeine Konsumnachfrage sind wichtiger. Viele Sportartikelhersteller haben die letzten Jahre gelitten. Die Adidas-Aktie arbeitet seit längerer Zeit an einem Comeback.

Seit dem Tief im Jahr 2022 mit dem Ende des internen Debakels um die Yeezy-Kollektion, konnte sich die Aktie in der Spitze wieder um über 160 Prozent erholen. Anschließend verlor der Titel aber auch wieder 50 Prozent an Wert - ausgelöst durch den Iran-Krieg und die allgemeine Konsumzurückhaltung. Bei etwa 130 Euro hat sich zuletzt aber ein Boden gebildet und die Aktie konnte sich bis in den Widerstandsbereich zwischen 166 und 171,50 Euro vorarbeiten.

Hier erfolgte zuletzt eine Korrektur, die aktuell an der 200-Tage-Linie enden könnte. Der Widerstand wird zudem vom Volume Point of Control (VPOC) unterstützt. Nike hingegen gehört nicht zu den offiziellen FIFA-Partnern der Fußball-WM 2026. Dennoch wird der US-Konzern auf der größten Fußballbühne der Welt allgegenwärtig sein.

Zahlreiche Nationalteams und viele der bekanntesten Spieler der Welt laufen mit dem Swoosh auf Trikot oder Schuhen auf. Nike hat eine starke Präsenz im Fußball, auch ohne offiziellen Partnerstatus. Das Unternehmen setzt auf individuelle Ausrüstungsverträge mit Verbänden und Spielern. Davon profitiert Nike insbesondere bei Turnieren, da die Sichtbarkeit enorm ist.

Die WM 2026 könnte für Nike einen zusätzlichen Umsatzschub bringen, auch wenn der Effekt aufgrund der Größe des Konzerns relativ gering ausfallen dürfte. Nike kämpft derzeit mit einer schwächeren Nachfrage in den USA und China, doch die Sportereignisse könnten positive Impulse liefern. Anleger sollten jedoch auch hier die Risiken im Auge behalten, wie Währungsschwankungen und den intensiven Wettbewerb mit Adidas und anderen Marken. Neben den Sportartikelherstellern gibt es weitere Branchen, die von der WM profitieren könnten.

Reiseplattformen wie Expedia oder Booking Holdings könnten von erhöhter Nachfrage nach Flügen und Unterkünften in den Gastgeberländern profitieren. Auch Sportwetten-Anbieter wie DraftKings oder Flutter Entertainment haben großes Potenzial, da die WM in den USA auf ein wachsendes Interesse an Sportwetten trifft.

Allerdings sind diese Aktien oft volatiler und stärker von regulatorischen Änderungen abhängig. Für Anleger, die gezielt auf das Turnier setzen möchten, bietet sich eine breite Streuung über verschiedene Sektoren an. Die WM 2026 wird ein globales Ereignis, das viele Unternehmen beeinflusst - doch die langfristigen Fundamentaldaten sollten stets im Vordergrund stehen





/ 🏆 87. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diese Hamburger Events sollten Sie 2026 auf keinen Fall verpassenDer Sommer ist in Hamburg angekommen – und mit ihm die Saison der Straßenfeste, Festivals und Open-Air-Veranstaltungen. Überall in der Stadt wird

Read more »

Fußball-WM 2026: Diese Unternehmen profitieren am meistenDie Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird mit 48 Mannschaften und 104 Spielen ein Mega-Event. Eine Analyse der Deutschen Bank zeigt, dass nicht klassische Sportartikelhersteller, sondern Unternehmen aus Hotellerie, Gastronomie, Medien und Sportwetten am stärksten profitieren. Hotelkonzerne mit Premium- und Luxushotels, Restaurantketten wie Shake Shack, Domino's und Wingstop sowie Medien- und Wettanbieter erwarten höhere Umsätze durch Fans, Mannschaften und Sponsoren.

Read more »

Let’s Dance 2026: Wer hat bei der Profi-Challenge eigentlich das Sagen?Wenn Tanz-Bosse gemeinsam tanzen.

Read more »

In zweieinhalb Stunden ab Nürnberg: Diese deutsche Stadt zählt zu den „Best Places to Go 2026“Auf die Liste der „Best Places to Go 2026“ des Reisemagazins Condé Nast Traveller finden sich viele Traumreiseziele. Auch eine Stadt aus Deutschland hat es auf die Liste geschafft.

Read more »