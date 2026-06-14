WM 2026: Diese Schiedsrichter werden im Fokus stehen

Die FIFA hat 52 Hauptschiedsrichter für die WM 2026 nominiert. Darunter bekannte Gesichter wie Felix Zwayer und kontroverse Figuren wie Lul Artan. Ein Überblick über die wichtigsten Referees.

Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko werden insgesamt 52 Hauptschiedsrichter, 88 Assistenten und 30 Video-Assistenten (VAR) zum Einsatz kommen. Die Unparteiischen stammen von allen Kontinenten und bringen unterschiedliche Erfahrungen und Kontroversen mit. ran stellt die wichtigsten Referees vor, die im Mittelpunkt stehen könnten.

Der somalische Schiedsrichter Lul Artan sorgt bereits vor dem Turnier für Schlagzeilen: Gegen ihn wurde ein Einreiseverbot in die USA verhängt. Ein Vertreter des US-Aussenministeriums teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass bei seiner Überprüfung Verbindungen zu mutmasslichen Mitgliedern terroristischer Organisationen festgestellt worden seien. Artan bestreitet die Vorwürfe und gab an, elf Stunden lang befragt worden zu sein. Er sei nur ein Schiedsrichter, der sich seinen Lebenstraum erfüllen wolle.

Der 34-Jährige steht seit 2018 auf der FIFA-Liste und pfiff 2024 beim Afrika-Cup. Ob er doch noch teilnehmen kann, ist ungewiss. Katia García ist die einzige Frau unter den Hauptschiedsrichtern. Die 33-jährige Mexikanerin ist seit 2019 FIFA-Schiedsrichterin und war unter anderem bei den Olympischen Spielen 2024 und der Frauen-WM 2026 im Einsatz.

In Mexiko pfeift sie regelmässig Männer-Profi-Spiele und gilt als eine der besten Referees des Landes. Der deutsche Vertreter Felix Zwayer ist seit Jahren bei Top-Spielen involviert. Auf internationaler Ebene leitete er 2023 das Nations-League-Finale, 2024 ein EM-Halbfinale und 2025 das Finale der Champions League. Seine Karriere ist jedoch nicht frei von Kontroversen: 2005, als Assistent, nahm er 300 Euro von Skandal-Schiedsrichter Robert Hoyzer an.

Eine klare Manipulation konnte ihm nicht nachgewiesen werden, aber er wurde für sechs Monate gesperrt. Dieser dunkle Fleck begleitet ihn bis heute und sorgt immer wieder für Diskussionen. Der Pole Szymon Marciniak verfügt über immense Erfahrung in wichtigen Spielen, darunter das WM-Finale 2022 und das Champions-League-Finale 2023.

Auch er hat Patzer: Sein bekanntester Fehler war der Schlusspfiff im Champions-League-Halbfinale 2024, als er einen möglichen Strafstoss nicht gab. 2023 nahm er an einem Event in Polen teil, das von Slawomir Mentzen mitorganisiert wurde, einem Politiker mit kontroversen Aussagen zu LGBTQ und Minderheiten. Die UEFA prüfte den Vorfall, liess ihn aber weiter grosse Spiele pfeifen. Michael Oliver aus England gilt als heisser Kandidat für das Finale, falls England nicht selbst teilnimmt.

Der 41-Jährige pfeift regelmässig Spitzenspiele in der Premier League und Pokalfinals. In der Champions League kam er oft zum Einsatz, aber nie im Finale. Seinen denkwürdigsten Auftritt hatte er 2014 im CL-Match zwischen Juventus und Real Madrid: Nach einem 0:3-Rückstand holten die Turiner auf, ehe Oliver in der Nachspielzeit einen sehr strittigen Elfmeter gab. Gianluigi Buffon protestierte heftig und flog vom Platz.

Der zweite Engländer, Anthony Taylor, ist in Deutschland nicht sonderlich beliebt. Bei der EM 2024 leitete er das Halbfinale zwischen Deutschland und Spanien. In der Verlängerung blieb seine Pfeife stumm, obwohl Deutschland einen fälligen Strafstoss hätte bekommen müssen. Das Ausscheiden der Deutschen war besiegelt. 2023 pfiff er das Europa-League-Finale zwischen AS Rom und FC Sevilla.

Roms Trainer José Mourinho fühlte sich schwer benachteiligt und es kam zu einer Konfrontation mit einem Fan. Auch João Pinheiro aus Portugal ist in Deutschland nicht gerade beliebt. Er leitete das CL-Halbfinal-Rückspiel zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain und fiel mit strittigen Entscheidungen auf. Eine Handspiel-Entscheidung im Strafraum war regeltechnisch korrekt, aber die nicht gegebene Gelb-Rote Karte gegen Nuno Mendes war ein klarer Fehler.

Campbell-Kirk Kawana-Waugh ist der einzige Schiedsrichter aus Ozeanien. Der 47-Jährige ist seit 2018 auf der FIFA-Liste und war bei den Olympischen Spielen 2024 und einer U20-WM im Einsatz. Maurizio Mariani wird der einzige Italiener sein, der bei der WM 2026 auf dem Platz steht. Er pfeift regelmässig in der Serie A und der Champions League.

Die WM 2026 verspricht also nicht nur sportlich spannend zu werden, sondern auch einige Schiedsrichter-Entscheidungen, die für Gesprächsstoff sorgen dürften. Die FIFA hofft, dass die Unparteiischen ihre Aufgabe professionell erfüllen und im Hintergrund bleiben





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