WM 2026: Drei Eröffnungsfeiern für drei Gastgeberländer

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird historisch: Erstmals gibt es drei separate Eröffnungsfeiern in den Gastgeberländern Mexiko, USA und Kanada. Die Hauptfeier findet im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt statt, gefolgt von Shows in Toronto und Los Angeles. Mit Auftritten von Shakira, Madonna und weiteren Stars wird die kulturelle Vielfalt Nordamerikas gefeiert.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird in mehrfacher Hinsicht historisch. Zum ersten Mal wird das Turnier von drei Ländern gemeinsam ausgerichtet: Mexiko , USA und Kanada . Und ebenso einzigartig ist die Entscheidung, gleich drei Eröffnungsfeier n zu veranstalten - eine in jedem Gastgeberland.

Das gibt es noch nie. Die Hauptfeier steigt am 11. Juni im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, 90 Minuten vor dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Dort werden vor 83.000 Zuschauern mexikanische Legenden und internationale Stars auftreten.

Der musikalische Schwerpunkt liegt auf Latin Music, Cumbia, Rock und Pop. Die Show soll die reiche Kultur und Tradition Mexikos präsentieren. Höhepunkte sind die Auftritte von Shakira, die gemeinsam mit Burna Boy ihren neuen WM-Song 'Dai Dai' performen wird, sowie von Madonna. Auch wenn die Feierlichkeiten in Mexiko als die offizielle Eröffnung gelten, sind die Shows in Toronto und Los Angeles nicht weniger spektakulär.

Am 12. Juni beginnt um 19:30 Uhr deutscher Zeit die Feier in Toronto, vor dem Kanadas Auftaktmatch gegen Bosnien-Herzegowina. Die Kanadier setzen auf eine Mischung aus nationalen Stars und internationalen Acts, mit einem breiten musikalischen Spektrum von Pop, Indie, R&B bis hin zu Weltmusik. Die multikulturelle Vielfalt Kanadas soll dabei im Vordergrund stehen.

Am 13. Juni um 1:30 Uhr deutscher Zeit ist dann Los Angeles an der Reihe. Im SoFi Stadium erwartet die Zuschauer eine High-Energy-Show mit Hip Hop und Pop - ganz nach dem Geschmack US-amerikanischer Sportevents. Die US-Boys treffen im Anschluss auf Paraguay.

Die Übertragung der Eröffnungsfeiern wird in Deutschland von verschiedenen Sendern angeboten. Die Hauptfeier in Mexiko zeigt das ZDF live im Free-TV. Die Vorberichte beginnen um 17:45 Uhr, um 19:30 Uhr startet die Übertragung der Eröffnungsfeier, ehe um 21 Uhr das erste WM-Spiel angepfiffen wird. Von den Shows in Toronto und Los Angeles werden die öffentlich-rechtlichen Sender voraussichtlich nur Highlights zeigen.

MagentaTV hingegen überträgt beide Feiern live und kostenpflichtig. Die Feier in Toronto beginnt um 19:30 Uhr deutscher Zeit, die in Los Angeles um 1:30 Uhr. Offiziell gibt es kein gemeinsames Motto, doch der Leitgedanke lautet: Three nations, one celebration (Drei Länder, eine gemeinsame Feier). Damit soll die kulturelle Vielfalt, der Zusammenhalt in Nordamerika und der globale Charakter der WM betont werden.

Die drei Shows sind ein Symbol für die Einheit der Gastgeberländer und ein Zeichen der Gastfreundschaft. Die Vorfreude auf die WM 2026 ist riesig, und die drei Eröffnungsfeiern werden sicherlich unvergessliche Momente bieten. Die deutschen Fans können sich auf eine aufregende Weltmeisterschaft freuen, die bereits mit den Eröffnungsfeiern ein Feuerwerk der Kulturen entzündet





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