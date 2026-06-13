WM 2026: England bestohlen, Kanada verweigert Partey Einreise, Rodri neuer Kapitän

Kurz vor dem Start der Fußball-WM 2026 in Nordamerika gibt es viele Schlagzeilen: Diebstahl bei England, Einreiseverbot für Thomas Partey, Rodri als spanischer Kapitän, Trump-Absage und ein Wikinger-Foto der Norweger.

Die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika rückt näher. Wenige Tage vor dem Anpfiff des ersten Spiels überschlagen sich die Ereignisse. Die englische Nationalmannschaft wurde Opfer eines Diebstahls, als Fahrzeuge mit Ausrüstung in Kansas City aufgebrochen wurden.

Bälle und Schuhe könnten gestohlen worden sein, was die Vorbereitung beeinträchtigt. Co-Gastgeber Kanada verweigert dem Ghanaer Thomas Partey die Einreise wegen Vergewaltigungsvorwürfen, bestätigt die FIFA. Für Spaniens Kapitän Rodri bricht eine Tradition: Er ist der erste WM-Kapitän, der nicht bei einem spanischen Klub spielt. Donald Trump wird beim US-Auftakt gegen Paraguay fehlen, Außenminister Rubio vertritt ihn.

Wetterbedingt wurde Englands Generalprobe gegen Costa Rica wegen Gewitters verschoben. Mittelfeldstar Rodri erklärte, er wolle dem Team eine Stütze sein. Er folgt auf Ikonen wie Sergio Busquets und Iker Casillas. Derweil sorgt ein Wikinger-Foto der norwegischen Nationalmannschaft für Aufsehen.

Der Verkauf limitierter Drucke soll über 3,5 Millionen Euro einbringen. Das Bild zeigt Erling Haaland und Martin Ødegaard in einer Wikinger-Szenerie. Norwegens Spieler tragen bei der WM übrigens den Namen Braut Haaland auf dem Rücken, nach dem Nachnamen seiner Mutter. Die Vorfreude auf das Mammut-Turnier mit 48 Teams steigt.

Die englische Nationalelf reist nach dem Testspiel nach Kansas City ins Quartier. Der Diebstahl sorgt für Ärger, da noch unklar ist, ob der Trainingsbetrieb leidet. Der Verband sucht nach Ersatz. Thomas Parteys Visumverweigerung schwächt Ghana vor dem Spiel gegen Panama.

Die FIFA bestätigte den Vorfall. In Spanien wird Rodri als Kapitän die Mannschaft führen. Er spielt bei Manchester City und unterbricht eine Tradition. Bei der WM 2026 sind die USA, Kanada und Mexiko Gastgeber.

Das Turnier beginnt am Donnerstag. Die Engländer haben zwei Freundschaftsspiele in Florida absolviert, um sich an Hitze zu gewöhnen. Das erste endete 1:0 gegen Neuseeland. Die Generalprobe gegen Costa Rica wurde wegen Gewitters verschoben.

Thomas Tuchel, der deutsche Trainer Englands, musste warten. Das Spiel wurde um eine Stunde verschoben. Die Mannschaft hofft, dass das Wetter mitspielt. Die Wikinger-Fotoaktion der Norweger wurde als teuerstes Foto Norwegens vermarktet. 250 limitierte Drucke sollen Millionen bringen.

Das Bild zeigt die Spieler in aufwendiger Kulisse. Die Diskussionen um das Foto reißen nicht ab. Insgesamt ist die WM 2026 voller Geschichten und Entwicklungen. Die Teams bereiten sich intensiv vor.

Die Fans fiebern dem Turnier entgegen. Der Fokus liegt auf den Nationalmannschaften und ihren Stars. Die Ereignisse zeigen, dass eine WM immer für Überraschungen gut ist. Ob Diebstahl, Visumstreitigkeiten oder kuriose Fotos - die Fußballwelt blickt gespannt nach Nordamerika





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