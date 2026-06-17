WM 2026: Erstmals Halbzeitshow im Finale

Die FIFA bricht mit einer Tradition: Beim Finale der Weltmeisterschaft 2026 wird es eine große Halbzeitshow mit Stars wie Madonna, Shakira und BTS geben. Alle Infos zur Premiere.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 wird es ein historisches Novum geben: Erstmals in der Geschichte des Turniers wird das Finale von einer groß angelegten Halbzeitshow flankiert.

Die FIFA hat diese offiziell bestätigt und bricht damit mit einer langjährigen Tradition, die zuletzt immer wieder diskutiert wurde. Während in großen US-Sportevents wie dem Super Bowl oder der NBA Halbzeitpausen längst zu spektakulären Unterhaltungsshows geworden sind, blieb das Fußball-WM-Finale bislang davon verschont. Das ändrt sich nun.

Im New-York-New-Jersey-Stadion, dem MetLife Stadium in East Rutherford, das mit einer Kapazität von 82.500 Zuschauern eine beeindruckende Kulisse bietet und bereits bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 seine WM-Tauglichkeit unter Beweis gestellt hat, wird am 19. Juli 2026 diese Premiere über die Bühne gehen. Die Organisatoren haben ein hochkarätiges Line-up zusammengestellt: Madonna, Shakira und die südkoreanische Band BTS sollen auftreten.

Zudem sind Auftritte von Figuren aus der Sesamstraße sowie der Muppets geplant, was eine familienfreundliche Komponente einbringt. Die künstlerische Leitung des Großereignisses liegt bei Chris Martin, dem Frontmann von Coldplay, der bereits Erfahrung mit solchen Produktionen hat, unter anderem bei der Halbzeitshow der Super Bowl. Die Show ist organisatorisch mit dem FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds verknüpft, einem Programm, das Bildung und soziale Initiativen fördert. Ein zentraler Kritikpunkt ist die Dauer der Pause.

Regulär sind bei Fußballspielen 15 Minuten vorgesehen. Die Veranstalter betonen zwar, dass der sportliche Ablauf nicht beeinträchtigt werden soll, doch bleibt unklar, wie Aufbau, Performance und Abbau innerhalb dieses engen Zeitfensters zu bewältigen sind. Es wird erwartet, dass die Performance eng auf das Pausenintervall abgestimmt ist und keinerlei Verzögerungen im Spielbetrieb verursacht. Diese logistische Herausforderung ist enorm, besonders wenn man bedenkt, dass international bekannte Künstler mit aufwändigen Bühnenbildern und vielen Mitwirkenden beteiligt sind.

Die technische Umsetzung muss nahtlos funktionieren, um den reibungslosen Ablauf des Finalspiels zu gewährleisten. Gleichzeitig soll die Show den globalen Fernsehpublikum einenWow-Effekt liefern und das Image der WM modernisieren. Die Entscheidung der FIFA, eine Halbzeitshow einzuführen, ist Teil eines größeren Trends, Fußball mehr zu entertainen und an US-amerikanische Sportkultur anzunähern. Kritiker befürchten jedoch, dass dies den Fokus vom sportlichen Wettbewerb ablenken könnte.

Befürworter sehen hingegen eine Chance, das Event für ein breiteres Publikum attraktiver zu machen und zusätzliche Einnahmen durch Sponsoren und Werbung zu generieren. Die Halbzeitshow könnte zudem als Plattform für soziale Botschaften genutzt werden, da sie an den Bildungsfonds geknüpft ist. Ob die Premiere ein voller Erfolg wird, hängt maßgeblich von der puncto Show und der reibungslosen Integration ins Spielgeschehen ab.

Die Erwartungen sind hoch, zumal das Finale im MetLife Stadium vor einer riesigen Kulisse stattfindet und weltweit verfolgt werden wird. Dieses Experiment könnte den Weg für zukünftige WM-Turniere ebnen oder aber zu einer Rückbesinnung auf reinen Fußball führen, je nach Resonanz





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