WM 2026: Erstmals in drei Ländern, erstmals 48 Mannschaften und 104 Spiele

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird ein historisches Ereignis: Erstmals findet sie in drei Ländern statt, erstmals nehmen 48 Mannschaften teil und es werden insgesamt 104 Spiele ausgetragen. Die Aufgabe mag auf dem Papier machbar erscheinen, doch bei einer aufgeblähten WM mit neuem Modus, weiten Reisen und ungewohnten klimatischen Bedingungen ist sie keineswegs trivial. Die Gruppenphase dauert bis Ende Juni, anschließend geht es mit der neuen Runde der letzten 32 weiter. Danach folgen Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und das Finale. Elf Spielorte liegen in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird Geschichte schreiben: Zum ersten Mal findet sie in drei Ländern statt, erstmals nehmen 48 Mannschaften teil und es werden insgesamt 104 Spiele ausgetragen.

Die Aufgabe auf dem Papier mag machbar erscheinen, doch bei einer aufgeblähten WM mit neuem Modus, weiten Reisen und ungewohnten klimatischen Bedingungen ist sie keineswegs trivial. Die Gruppenphase dauert bis Ende Juni, anschließend geht es mit der neuen Runde der letzten 32 weiter. Danach folgen Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und das Finale. Elf Spielorte liegen in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada.

Zu den Austragungsorten gehören unter anderem New York/New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Houston, Seattle, Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey, Toronto und Vancouver. Damit wird die WM 2026 logistisch eine der außergewöhnlichsten Endrunden der Fußball-Geschichte. Die Distanzen zwischen den Spielorten sind enorm, dazu kommen unterschiedliche Zeitzonen und klimatische Bedingungen - von mexikanischer Höhe bis zu US-Sommerhitze





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