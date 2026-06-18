WM 2026: Extreme Kommerzialisierung - Von gesponserten Einlaufkindern bis zur Hydration Break

Die FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko führt Werbeintegrationen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß ein. Selbst die traditionellen Rollen von Einlaufkindern und Balljungen werden kommerziell vermarktet, während Spielpausen und Ausbälle klar als Marketingchancen genutzt werden. Ein Überblick über die neuen Maßnahmen.

Die Werbeaktionen in den Stadien der FIFA WM 2026 erreichen ein bisher unbekanntes Ausmaß an Kommerzialisierung . Selbst traditionelle Elemente wie die Einlaufkinder und die Balljungen werden als Werbeträger genutzt, was den Spielfluss und das Fanserlebnis zunehmend prägt.

Während die meisten Einlaufkinder von der Haferflockenmarke Quaker gesponsert werden, erhält das Kind, das den Spielball aus dem Tunnel trägt, eine eigene prominente Präsentation als "Official Match Ball Carrier" durch den Automobilhersteller Kia. Diese Aufteilung zeigt, wie differenziert die Vermarktung bereits in die Zeremonien eingreift. Während der Spiele wird die Unterbrechung durch eine "Powerade Hydration Break" eingeführt, die einmal pro Halbzeit stattfindet und das Spiel damit faktisch in vier Abschnitte teilt.

Diese Pause dient nicht nur der Flüssigkeitsaufnahme der Spieler, sondern ist klar als Werbeaktion für die Getränkemarke positioniert. Auch außerhalb des laufenden Spiels bleibt die Werbeintegration präsent: Bei Ausbällen kommt die eigens benannte "Powerade Ball Crew" zum Einsatz, die den Ball zurück ins Spiel bringt und damit eine weitere Produktplatzierung ermöglicht. Dadurch wird nahezu jeder Aspekt des Spielgeschehens mit kommerziellen Botschaften verknüpft. Nach Spielende bleibt die Werbung weiterhin sichtbar.

Der herausragendste Spieler der Partie wird als "Michelob Ultra Superior Player of the Match" ausgezeichnet, was den Preis als weitere Sponsoring-Plattform nutzt. Diese durchgängige Integration von Marken in den Spielablauf - von der Begrüßung über die Pausen bis zur Ehrung - markiert einen neuen Höhepunkt der Kommerzialisierung im Weltfußball. Kritiker befürchten, dass dadurch der sportliche Wettbewerb und die Tradition des Spiels zunehmend in den Hintergrund geraten.

Für Zuschauer und Fans wird das Event immer stärker zu einer multimedialen Werbeplattform, die das reine Fußballerlebnis überlagert





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