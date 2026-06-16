WM 2026: Fifa zwingt Jamal Musiala zum Abkleben seines Kopfhörer-Logos

Die Fifa verschärft ihre Sponsorenregeln für die WM 2026. Auch Stars wie Jamal Musiala müssen Logos von nicht-offiziellen Sponsoren verstecken. Betroffen sind nicht nur Kopfhörer, sondern auch Stadionnamen, die umbenannt werden. Levi's nutzt die Vorgabe für eine Werbeaktion.

Jamal Musiala (23) wurde am Samstag bei der Abreise am Flughafen in Winston-Salem zusammen mit Leroy Sané (30) gesehen. Bei der WM 2026 greift die Fifa hart durch und zwingt auch Stars, Marken-Logos zu verstecken, wenn die Unternehmen nicht als offizielle Sponsoren des Turniers gelten.

Das musste auch der deutsche Nationalspieler Jamal Musiala erfahren. Vor dem Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Curacao am Sonntag (Endstand 7:1) in Houston musste Musiala das Logo seiner Kopfhörer abkleben. Er trägt Beats-by-Dre-Kopfhörer, die seit 2014 zu Apple gehören, aber nicht zu den offiziellen Fifa-Sponsoren zählen. Auf Anweisung der Fifa musste Musiala das markante "b"-Logo auf seinen Kopfhörern mit einem Tape-Streifen verdecken.

Ein Foto dokumentiert diese ungewöhnliche Maßnahme deutlich. Musiala ist Werbegesicht des Unternehmens. Die Fifa schützt damit ihre exklusivenSponsorenrechte und setzt strikte Regeln durch, die auch prominente Spieler betreffen. Dieses Vorgehen ist Teil eines umfassenden Konzepts, das die Vermarktung des Turniers sicherstellen soll.

Während des gesamten Turniers werden viele Stadionnamen geändert, um nicht-offizielle Sponsoren zu vermeiden. So tritt das Metlife Stadium als "New York New Jersey Stadium" auf, das Levi's Stadium wird zum "San Francisco Bay Area Stadium" und das SoFi Stadium zum "Los Angeles Stadium". Besonders auffällig war die Änderung in San Francisco, wo Levi's sogar das große Markenlogo am Stadion selbst abdecken musste. Das Modeunternehmen nutzte die Vorgabe jedoch für eine eigene Werbeaktion.

Levi's verhüllte den Namenszug mit einem weißen Überhang und passte auch die Logos auf seinen Social-Media-Kanälen entsprechend an. Diese kreative Reaktion zeigt, wie Unternehmen mit den strengen Fifa-Regeln umgehen, um dennoch Präsenz zu zeigen. Die Fifa hingegen bleibt hart, um die Wertigkeit ihrer Sponsorenverträge zu schützen. Für Spieler wie Musiala bedeutet dies, dass selbst persönliche Sponsorenverträge während des Turniers eingeschränkt werden können.

Die Maßnahme verdeutlicht den Konflikt zwischen individueller Werbung und den kommerziellen Interessen des Weltverbandes





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