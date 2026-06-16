WM 2026: Flaggen-Proteste und religiöse Vorschriften sorgen für Aufsehen

Bei der WM in Nordamerika sorgen Flaggen für Kontroversen: Saudi-Arabien hält seine Flagge aus religiösen Gründen vom Boden fern, während im Spiel des Iran die historische "Löwe-und-Sonne"-Flagge von der FIFA verboten und eingesammelt wird.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada folgen die Einmarschzeremonien der Mannschaften, das Versammeln der Spieler um das WM-Banner und das Abspielen der Nationalhymnen einem strengen Protokoll.

Eine bemerkenswerte Änderung gab es jedoch vor dem Spiel der Gruppe H zwischen Saudi-Arabien und Uruguay. Statt wie üblich auf dem Rasen lagen die riesigen Nationalflaggen beider Länder nicht auf dem Boden, sondern wurden von Volunteers hochgehalten. Der Grund liegt in einer strengen religiösen Vorschrift Saudi-Arabiens: Die Schahada, das islamische Glaubensbekenntnis, das auf der saudischen Flagge abgebildet ist, darf den Boden nicht berühren. Um diese Vorschrift zu respektieren, wird die saudische Flagge stets über dem Boden gehalten.

Aus Gründen eines einheitlichen Erscheinungsbildes galt diese Praxis kurzerhand auch für die Flagge Uruguays. Das Spiel selbst endete 1:1. Saudi-Arabien, der Außenseiter in der Gruppe, ging durch Torhüter Abdulelah Al-Amri in der 41. Minute in Führung und weckte damit Erinnerungen an den Sensationssieg gegen Argentinien bei der WM 2022.

Uruguay, die favorisierte "Celeste", drückte in der zweiten Halbzeit massiv, konnte den Ausgleich aber erst durch Maxi Araujo in der 80. Minute erzielen. Am Ende sicherte sich Uruguay mit diesem späten Tor einen Punkt, während Saudi-Arabien einen Teilerfolg feiern durfte. Ein weiteres Flaggen-Thema bestimmte das Spiel zwischen Neuseeland und dem Iran im selben Stadion in Inglewood.

Im Zusammenhang mit dem anhaltenden Krieg im Nahen Osten wurden im und um das Stadion zahlreiche politische Botschaften sichtbar. Anhänger und Gegner des iranischen Regimes versammelten sich, wobei sowohl die aktuelle Flagge der Islamischen Republik als auch die historische "Löwe-und-Sonne"-Flagge aus der Zeit vor der Revolution zu sehen waren. Letztere dient international als Symbol der iranischen Opposition und hat im iranischen Diaspora-Zentrum in Südkalifornien viele Anhänger.

Der Weltfußballverband FIFA hatte im Vorfeld per Gerichtsbeschluss das Recht erstritten, die historische Flagge im Stadion entfernen zu lassen. Ordner waren daher wiederholt im Einsatz, um Banner mit diesem Symbol einzuziehen, was zu weiteren Diskussionen und Symbolhandlungen führte





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