Österreichs Torwart Florian Wiegele ist der größte Spieler der WM-Geschichte. Er spielt in der tschechischen Liga bei Viktoria Pilsen und hat den Cheftrainer der österreichischen Nationalmannschaft, Ralf Rangnick, durch seine Leistung in der letzten Zeit überzeugt.

Die WM wird größer als je zuvor - nicht nur was die Anzahl der teilnehmenden Nationen betrifft. 48 statt 32 Teams kämpfen ab Donnerstag um den WM-Titel.

Mit dabei: Österreichs Torwart Florian Wiegele (25). Mit 2,05 Metern der größte Spieler der Wiegele spielt in der tschechischen Liga bei Viktoria Pilsen. Sein Debüt für die österreichische Nationalmannschaft gab er im März unter Trainer Ralf Rangnick. Beim 5:1-Testspielsieg gegen Ghana wurde Wiegele zur Pause für Stammkeeper Alexander Schlager eingewechselt.

Den bisherigen Größen-Rekord hielt der holländische Torwart Andries Noppert (32) mit 2,03 Metern. Auch Englands Abwehrspieler Dan Burn (34), Kolumbiens Alvaro Montero (31) und Bosnien-Herzegowinas Stjepan Radeljic (28) können da mit ihren 2,01 Metern nicht mithalten. Aus Zentralamerika kommt der kleinste WM-Spieler. Panamas Spielmacher Cesar Yanis (30) misst 1,60 Meter.

Wiegele spielt bei Viktoria Pilsen und hat den Cheftrainer der österreichischen Nationalmannschaft, Ralf Rangnick (67), durch seine Leistung in der letzten Zeit überzeugt. Dabei ist auch seine Größe ein Vorteil. Wenn man sich die Topvereine anschaut, werden die Tormänner schon eher größer als kleiner, so Wiegele. In der Nationalmannschaft ist der 25-Jährige der Ersatzmann hinter der Nummer 1, Alexander Schlager (30).

Am 17. Juni startet Österreich gegen Jordanien in San Francisco ins Turnier. Am 22. Juni steht dann gegen Argentinien in Dallas das zweite Gruppenspiel an, ehe am 28. Juni Algerien in Kansas City wartet





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