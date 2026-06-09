Die französische Stadt Clermont-Ferrand hat einschneidende Schritte eingeleitet, um während der WM keine Ausschreitungen zu vermeiden. Bürgermeister Julien Bony hat eine Ausgangssperre für Jugendliche unter 16 Jahren ohne Begleitung eines Erwachsenen von 23 Uhr abends bis 7 Uhr morgens beschlossen. Der somalische Schiedsrichter Omar Artan hat sich über die Einreiseverweigerung in die USA geäußert.

Damit es während der WM keine Ausschreitungen wie nach dem Champions-League-Triumph von Paris St. Germain gibt, hat die französische Stadt Clermont-Ferrand einschneidende Schritte eingeleitet. Bürgermeister Julien Bony beschloss eine Ausgangssperre von 23 Uhr abends bis 7 Uhr morgens für Jugendliche unter 16 Jahren ohne Begleitung eines Erwachsenen.

Er beschreibt diese Maßnahme als Schutzmaßnahme für die Jüngsten und eine Maßnahme, die die Eltern in die Pflicht nimmt. Der somalische Schiedsrichter Omar Artan, dessen Einreise in die USA verweigert wurde, hat sich in der New York Times über den Vorfall geäußert. Er glaubt, dass die USA ein Problem mit seinem Land haben. Einem für die WM nominierter Schiedsrichter aus Somalia ist die Einreise in die USA verweigert worden.

Der Vorgang zeigt, dass die FIFA keine grundsätzlichen Rahmenbedingungen gewährleisten kann. Kurz vor dem WM-Start hat Jotas Witwe im Rahmen der FIFA-Reihe Letters That Unite zum Anlass genommen, um Robertson rührende Worte mit auf den Weg zu geben. Sie ermutigt ihn, seinen Traum zu leben und für Diogo zu spielen. Iranische Fußballfans erhalten nach Angaben des nationalen Verbands kurzfristig nicht das erwartete Ticket-Kontingent für die WM-Spiele ihres Teams in den USA.

Die USA habe die zugeteilten Eintrittskarten kurzfristig entzogen. Der brasilianische Schiedsrichter Wilton Sampaio wird das Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika leiten. Die Topstars auf den Flügeln fehlten noch, doch auch ohne die angeschlagenen Lamine Yamal und Nico Williams hat Europameister Spanien im letzten Test vor der WM Peru geschlagen. Eine Woche vor seinem Auftaktspiel gegen Kap Verde besiegte der Titelkandidat Peru 3:1 (2:0).

Neben den Treffern von Oyarzabal (2. Minute) und Pedri (32. ) unterlief dem peruanischen Torhüter Pedro Gallese ein Eigentor (53. ).

Die Franzosen gaben sich gegen Nordirland keine Blöße. Insbesondere Michael Olise zeigte sich in bestechender Form und erzielte drei Tore. Die Niederlande haben sich bei der WM-Generalprobe gegen Usbekistan extrem schwer getan, gewannen aber aufgrund der Treffer von Angreifer Cody Gakpo knapp. Sorgen bereitet Bondscoach Ronald Koeman die Verletzung von Torhüter Bart Verbruggen.

Vor der Partie hatte Oranje das WM-Aus von Verteidiger Quentin Timber bekanntgegeben





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