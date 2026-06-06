WM 2026 Generalprobe: Deutschland ringt die USA nieder - personelle Schlüsse und taktische Baustellen

Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt das Testspiel gegen die USA mit 2:1. Ein detaillierter Überblick über die Leistungen der Einzelspieler, die taktischen Entscheidungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann und die daraus resultierenden Konsequenzen für den WM-Kader 2026.

Bei der Generalprobe der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2026 standen interne Personalentscheidungen und die individuelle Leistungsbewertung im Mittelpunkt. Das Spiel gegen die USA offenbarte sowohl Stärken als auch Schwächen im Kader , wobei besonders die Defensive und das offensive Umschaltspiel im Fokus standen.

Während Routiniere wie Manuel Neuer und Antonio Rüdiger grundsätzlich stabil agierten, zeigten sich bei einigen Akteuren Unsicherheiten, die im weiteren Turnierverlauf problematisch werden könnten. Gleichzeitig nutzten einige Spieler die Gelegenheit, um sich für die Startelf zu empfehlen, allen voran Kai Havertz, der mit Tor und Vorlage maßgeblich zum Sieg beitrug. Die Taktik von Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde dabei kritisch hinterfragt, insbesondere im Umgang mit den schnellen US-Stürmern und der Ballzirkulation im Mittelfeld.

Die Partie, die Deutschland letztlich mit 2:1 gewann, diente als wichtiger Indikator für die WM-Vorbereitung, zeigte aber auch, dass an vielen Stellschrauben noch gedreht werden muss. Im Tor stand Routinier Manuel Neuer, der vor allem in der Anfangsphase mit zwei Paraden glänzte, jedoch bei den Gegentoren machtlos blieb. Sein Passspiel wies gelegentlich Ungenauigkeiten auf, und sein Risikoverhalten beim Dribbling im eigenen Strafraum wurde als unnötig kritisiert.

Nach etwa einer Stunde wurde er gegen Marc-André ter Stegen ausgetauscht, der wenig zu tun hatte. Die Innenverteidigung mit Antonio Rüdiger und Nico Schlotterbeck zeigte ein gemischtes Bild. Rüdiger war viel auf dem Platz, blockte mehrere Schüsse und stand oft richtig, ließ sich aber Occasionally von Täuschungsmanövern der US-Angreifer wie Pulisic überlisten. Schlotterbeck agierte solide, ohne besonders aufzufallen, ebenso wie der eingewechselte Mats Hummels, der für den Dortmunder spät ins Spiel kam.

Linksverteidiger David Raum begann stark mit frühem Pressing und gutem Tempo gegen Pulisic, ließ dann aber nach und erhielt wegen eines überharten Einsteigens die Gelbe Karte. Im zentralen Mittelfeld dominierte Joshua Kimmich zunächst mit einer präzisen Freistoßflanke auf den frühen Torschützen Kai Havertz. Im Laufe des Spiels unterliefen ihm jedoch einige Ballverluste, darunter einer, der fast zum Ausgleich geführt hätte. Nach etwa einer Stunde wurde er durch Florian Wirtz ersetzt, der zwar aktiv war, aber nicht durchweg überzeugte.

Leroy Sané, der von Beginn an spielte, blieb weit hinter den Erwartungen zurück; seine Dribblings blieben wirkungslos und sein Passspiel ungenau, weshalb er vorzeitig ausgewechselt wurde. Jamal Musiala, als Zehn eingesetzt, kam kaum zur Entfaltung und konnte seine individuelle Klasse nur selten unter Beweis stellen. Positiv stachen hingegen die Offensivakteure heraus: Kai Havertz erzielte das Führungstor und bereitete das Siegtor vor, bevor er für Deniz Undav ausgewechselt wurde.

Undav selbst kam zu einer guten Kopfballchance, die er knapp über das Tor setzte. Maximilian Beier, der in der Schlussphase spielte, blieb ohne nennenswerte Akzente. Insgesamt demonstrierte die Mannschaft eine solide, aber nicht überragende Leistung, die Optimismus für die WM weckt, jedoch auch Handlungsbedarf in der Spielkultur und der individuellen Fehlerquote offenbart





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