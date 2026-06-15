WM 2026 Gruppe E: Deutschland trifft auf Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Gruppe E der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Hier erfahren Sie alles über die Kader der Teams und die Ausgangslage.

Die Auslosung der Gruppenphase für die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 hat die deutsche Nationalmannschaft in Gruppe E geführt. Gegner sind Curaçao , die Elfenbeinküste und Ecuador . Während Deutschland als Favorit gilt, müssen die anderen Teams ihre Chance nutzen.

Besonders Curaçao feiert sein WM-Debüt, während die Elfenbeinküste und Ecuador auf eine Rückkehr in die K.o. -Runde hoffen. Die endgültigen Kader müssen bis zum 2. Juni 2026 bei der FIFA gemeldet werden, einige Nationen haben ihre Aufgebote jedoch bereits früher bekannt gegeben.

Deutschland geht mit einem erfahrenen Kader ins Turnier, angeführt von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die DFB-Auswahl hat vier WM-Titel gewonnen, musste aber bei den letzten beiden Turnieren 2018 und 2022 bereits nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Nagelsmann, der seit September 2023 im Amt ist, setzt auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern wie Manuel Neuer und Thomas Müller sowie jungen Talenten wie Jamal Musiala und Florian Wirtz.

Die Qualifikation für die WM 2026 gelang souverän, und die Mannschaft reist mit hohen Erwartungen an. Allerdings ist die Gruppe nicht zu unterschätzen: Ecuador liegt auf Platz 23 der Weltrangliste, die Elfenbeinküste auf Platz 34 und Curaçao auf Platz 82. Curaçao als WM-Neuling wird von Dick Advocaat trainiert, einem erfahrenen niederländischen Coach, der bereits mehrere Nationalmannschaften und Vereine betreut hat. Trotz der geringen Weltranglistenposition hat Curaçao in den letzten Jahren Fortschritte gemacht und könnte für Überraschungen sorgen.

Die Elfenbeinküste, trainiert von Emerse Faé, setzt auf eine starke Offensive und möchte an frühere Erfolge anknüpfen. Ecuador unter Sebastián Beccacece ist für seine defensive Stabilität bekannt. Die Spiele der Gruppe E versprechen Spannung, denn sowohl Deutschland als auch die Außenseiter haben ihre Stärken. Der Spielplan sieht vor, dass Deutschland sein erstes Spiel gegen Curaçao bestreitet, dann auf Ecuador trifft und zum Abschluss gegen die Elfenbeinküste spielt.

Die ersten beiden Mannschaften sowie möglicherweise der beste Gruppendritte qualifizieren sich für die K.o. -Runde. Die Fußball-Welt 2026 blickt gespannt auf diese interessante Gruppe. Deutschland ist in der Pflicht, endlich wieder an die großen Erfolge anzuknüpfen.

Julian Nagelsmann hat aus der Mannschaft ein eingeschworenes Team geformt, das mit Leidenschaft und taktischer Disziplin überzeugen soll. Die Konkurrenz indes ist nicht zu unterschätzen: Ecuador hat in der Südamerika-Qualifikation starke Leistungen gezeigt und verfügt mit Spielern wie Moisés Caicedo über individuelle Klasse. Die Elfenbeinküste bringt körperliche Robustheit und Erfahrung aus der Premier League und der französischen Ligue 1 mit. Curaçao mag der Außenseiter sein, doch Trainer Dick Advocaat ist ein Meister der Überraschungen.

Er hat bereits bei anderen Turnieren für Furore gesorgt und wird seine Mannschaft bestens einstellen. Die Teams werden in den nächsten Wochen ihre endgültigen Kader nominieren. Bei Deutschland ist davon auszugehen, dass Nagelsmann auf eine Mischung aus Routine und Jugend setzt. Die Fans in Deutschland fiebern dem Turnier entgegen und hoffen auf eine erfolgreiche WM.

Die Gruppe E wird zeigen, ob die deutsche Mannschaft bereit ist für die Rückkehr an die Weltspitze





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