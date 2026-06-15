WM 2026 Gruppe H: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay im Überblick

Die Gruppe H der Fußball-WM 2026 verspricht Hochspannung. Spanien ist der klare Favorit, Uruguay der erfahrene Titelanwärter. Saudi-Arabien strebt die Wiederholung des Achtelfinal-Einzugs von 1994 an, während Kap Verde als Debütant für eine Sensation sorgen könnte. Hier finden Sie alle Informationen zu den Kadern, Trainern und Zielen der vier Teams.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. In der Gruppe H treffen vier verschiedene Nationalmannschaften aufeinander: Spanien , Kap Verde , Saudi-Arabien und Uruguay .

Diese Konstellation verspricht spannende Begegnungen, da die Teams aus unterschiedlichen Fußballregionen stammen und verschiedene ambitionierte Ziele verfolgen. Während Spanien zu den Favoriten auf den WM-Titel zählt, ist Kap Verde als Debütant eine absolute Sensation. Saudi-Arabien sucht nach dem Überraschungserfolg von 1994 erneut den Einzug ins Achtelfinale, und Uruguay hofft, an seine legendäre WM-Vergangenheit anzuknüpfen. Die Gruppe H damit eine Mischung aus etablierten Fußballmächten, aufstrebenden Nationen und einem historischen Neuling.

Spanien geht als klarer Favorit in diese Weltmeisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente, der seit 2022 im Amt ist, verfügt über einen starken Kader und große Erfahrung. Nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus in Katar 2022 gegen Marokko will das Team an den Triumph von 2010 anknüpfen und den zweiten WM-Titel holen. De la Fuente, der Luis Enrique ablöste, hat bereits in seiner kurzen Amtszeit bemerkenswerte Erfolge gefeiert und gilt als innovativer Taktiker.

Die spanische Nationalmannschaft tritt bereits zum 17. Mal bei einer WM an und ist in der FIFA-Weltrangliste deutlich höher platziert als ihre Gruppengegner. Mit ihrem technisch anspruchsvollen und ballbesitzorientierten Spielstil zählen sie zu den Topfavoriten des gesamten Turniers. Kap Verde schreibt bei dieser WM bereits vor dem ersten Pfiff Geschichte.

Zum ersten Mal überhaupt hat sich die Inselnation aus dem Atlantik für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Dies ist ein gewaltiger Erfolg für den Fußball in einem Land mit nur rund 600.000 Einwohnern.

In der FIFA-Weltrangliste belegt Kap Verde Platz 69 und ist damit das Schlusslicht der Gruppe H. Der Abstand zu Saudi-Arabien (Rang 61) ist jedoch nicht allzu groß, und mit etwas Glück sowie einer optimalen Taktik könnte das Team sogar den dritten Platz in der Gruppe erreichen, was je nach Konstellation ebenfalls das Weiterkommen bedeuten könnte. Trainer der Mannschaft ist Pedro Leitão Brito, genannt "Bubista". Seit 2020 führt er die Nationalmannschaft und führte sie zu dieser historischen Qualifikation.

Als ehemaliger Spieler bringt er viel Erfahrung mit und genießt in Kap Verde hohes Ansehen. Saudi-Arabien bestreitet bei der WM 2026 bereits ihr siebtes WM-Turnier. Die Königreich-Mannschaft nahm erstmals 1994 teil und erreichte damals sensationell das Achtelfinale. Seitdem blieb der größte Erfolg jedoch aus.

Aktuell liegt Saudi-Arabien auf Platz 61 der FIFA-Weltrangliste, deutlich hinter Spanien und Uruguay, aber vor Kap Verde. Durch die Erweiterung des Teilnehmerfelds und die neuen Regeln haben Chancen, als einer der besten Drittplatzierten weiterzukommen, zugenommen. Trainer der Mannschaft ist seit April 2026 der Grieche Roberto Donis, der in Deutschland geboren wurde und auch für die griechische Nationalmannschaft spielte. Er hat langjährige Erfahrung als Trainer in Saudi-Arabien und soll das Team zu einem ähnlichen Coup wie 1994 führen.

Uruguay blickt auf eine der erfolgreichsten WM-Geschichten zurück. Als zweimaliger Weltmeister (1930, 1950) ist das Team aus Montevideo eine der traditionsreichsten Fußballnationen überhaupt. Bei der WM 2026 ist Uruguay zum 15. Mal dabei und liegt in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 17.

Damit sind sie die Zweitplatzierten in der Gruppe H hinter Spanien. Trainer ist der argentienische Starcoach Marcelo Bielsa, der bereits zum dritten Mal als Nationaltrainer bei einer WM antritt. Nach seinen Engagements bei Argentinien und Chile will er nun mit Uruguay den dritten Titel holen. Bielsa gilt als einer der einflussreichsten Trainer weltweit und prägt den Spielstil seiner Mannschaften maßgeblich.

Mit Spielern wie Luis Suárez, Edinson Cavani (wenn er noch aktiv ist) oder der nächsten Generation um Federico Valverde und Rodrigo Bentancur verfügt Uruguay über eine starke Mannschaft, die das Zeug zum WM-Sieger hat. Die Gruppenphase verspricht somit hochkarätige und emotionale Spiele. Spanien muss seiner Favoritenrolle gerecht werden, während Uruguay als erfahrener Titelkandidat auftritt. Saudi-Arabien strebt die Wiederholung des Achtelfinal-Einzugs von 1994 an, und Kap Verde hofft auf den ersten WM-Sieg der Geschichte.

Die Partien zwischen diesen Teams werden zeigen, ob die一方面是 Favoriten ihrer Rolle gerecht werden und ob der Debütant aus Kap Verde überraschen kann. Die Auslosung hat eine Gruppe geschaffen, die sowohl fußballhistorische Aspekte als auch moderne Entwicklungen des Weltturniers widerspiegelt. Die finalen 26-Mann-Kader aller Teams wurden bis zum 2. Juni 2026 von den jeweiligen Fußballverbänden bekannt gegeben.

Jede Mannschaft hat somit ihre endgültige Auswahl für das Turnier in Nordamerika getroffen. Die Spieler müssen sich nun auf die besonderen Bedingungen einstellen, die eine WM in den USA, Kanada und Mexiko mit sich bringt: große Distanzen zwischen den Spielorten, unterschiedliche Klimazonen und eine intensive Reisetätigkeit.

Zudem müssen die Teams die Zeitverschiebung überwinden, die insbesondere für europäische und südamerikanische Mannschaften eine Herausforderung darstellt. Die Vorbereitung auf die Gruppe H war daher bei allen Verbänden von strategischer Planung geprägt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gruppe H der WM 2026 eine der interesantesten und vielfältigsten Gruppen darstellt. Sie vereint einen europäischen Favoriten, einen südamerikanischen Traditionsreichtum, einen arabischen ambitionierten Außenseiter und einen historischen Debütanten aus Afrika.

Die Partien werden mit großer Spannung erwartet und könnten einige Überraschungen bereithalten. Für Kap Verde ist bereits die Teilnahme ein großer Triumph, für Spanien und Uruguay zählt nur der Titel, und Saudi-Arabien hofft auf ein weiteres Kapitel Fußballgeschichte





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