WM 2026 Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak und Norwegen im Überblick

Die Gruppe I der WM 2026 vereint den amtierenden Weltmeister Frankreich, die afrikanische Topnation Senegal, den Rückkehrer Norwegen und den Außenseiter Irak. Hier finden Sie einen detaillierten Überblick über die Mannschaften, ihre Kader, Trainer und Chancen im neuen WM-Format.

Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die erstmals mit 48 Mannschaften und einem völlig neuen Format ausgetragen wird, verspricht ein historisches Turnier zu werden. Austragungsorte sind die USA, Mexiko und Kanada, wobei legendäre Arenen wie das Estadio Azteca und das moderne MetLife Stadium, in dem das Finale stattfinden wird, im Mittelpunkt stehen.

Das neue Format mit zwölf Vierergruppen sorgt für mehr Spiele, mehr Überraschungen und mehr internationale Vielfalt. Neben den beiden besten Teams jeder Gruppe ziehen auch die acht stärksten Gruppendritten in die K.-o. -Phase ein, wodurch erstmals eine Runde der letzten 32 entsteht. In Gruppe I treffen dabei vier kontrastreiche Mannschaften aufeinander: der amtierende Weltmeister Frankreich, die erfahrene afrikanische Topnation Senegal, der Außenseiter Irak sowie Norwegen, das mit einer herausragenden Generation um Erling Haaland und Martin Ødegaard zurückkehrt.

Jedes Team bringt eine eigene Geschichte, unterschiedliche Ambitionen und spezifische Stärken in die Gruppe, die dadurch zu einer der vielversprechendsten und ausgeglichensten des gesamten Turniers werden könnte. Frankreich geht unter der Leitung von Didier Deschamps, der sein letztes Turnier als Nationaltrainer bestreitet, als einer der absoluten Topfavoriten auf den Gesamttitel ins Rennen. Die Équipe Tricolore untermauert ihren Status durch jahrelange Konstanz: den WM-Titel 2018, das WM-Finale 2022 und das EM-Halbfinale 2024.

Der Kader verfügt über eine perfekte Mischung aus weltmeisterlicher Erfahrung und hochtalentierten Nachwuchsspielern. Experten und Trainer, etwa eine Umfrage unter österreichischen Bundesligisten, sehen Frankreich neben Spanien als größten Titelkandidaten. Deschamps, seit 2012 im Amt, hat das Team nachhaltig geprägt und wird nach der WM 2026 seinen Posten zur Verfügung stellen. Seine ruhige, analytische Art und die Fähigkeit, aus einer großen Anzahl an Topspielern eine funktionierende Einheit zu formen, sind Schlüssel zum Erfolg.

In der Gruppe I gilt Frankreich als klarer Favorit auf den Gruppensieg und als heißer Anwärter auf den Einzug in die späten K.o. -Runden. Senegal präsentiert sich als eines der stärksten und beständigsten afrikanischen Teams und kehrt nach der Teilnahme 2022 erneut auf die WM-Bühne zurück. Die Mannschaft kombiniert bewährte Erfahrung mit Schlüsselspielern wie Sadio Mané, Kalidou Koulibaly und Idrissa Gueye mit einer neuen, hochkarätigen Talentgeneration, zu der Lamine Camara, Nicolas Jackson und Assane Diao zählen.

Laut FIFA-Analyse verfügt Senegal über ein ausgewogenes Team mit einer erfahrenen Achse und starken Offensivkräften. In der Gruppe I wird Senegal als möglicher Achtelfinalkandidat gehandelt, muss sich aber gegen den Weltmeister Frankreich und das aufstrebende Norwegen behaupten. Die Formkurve und die Kadertiefe machen ein Weiterkommen wahrscheinlich, ein Vorstoß ins Viertelfinale möglich, während die Titelchancen als gering eingeschätzt werden. Senegal agiert somit als klassisches "Dark Horse" der Gruppe, das mit seiner Mischung aus Physis, Technik und Spielintelligenz für Überraschungen sorgen kann.

Norwegen feiert nach 26 Jahren Abwesenheit die Rückkehr auf die WM-Bühne und markiert damit die Rückkehr einer "goldenen Generation". Im Zentrum des norwegischen Aufschwungs steht das außergewöhnliche Duo Erling Haaland und Martin Ødegaard, das dem Team internationale Klasse verleiht. Internationale Experten stufen Norwegen als Geheimfavorit der Gruppe I ein. Die Mannschaft wurde von einem ruhigen, analytischen und erfahrenen Trainer geformt, der auf klare Strukturen, disziplinierte Spielweise und starke Organisation setzt.

Besonders seine erfolgreiche Zeit beim FC Kopenhagen untermauert seine Reputation als Coach, der Teamgeist und mentale Stärke fördert. Norwegens Hauptziel wird sein, das Achtelfinale zu erreichen, wobei die Begegnungen mit Frankreich und Senegal die Wegweisenden sein werden. Die norwegische Mannschaft ist bestrebt, ihre individuelle Klasse in kollektive Stärke umzumünzen. Irak tritt als klarer Außenseiter der Gruppe I an und kehrt erstmals seit 1986 wieder zu einer Weltmeisterschaft zurück.

Die Mannschaft liegt auf Platz 57 der FIFA-Weltrangliste und wird von Trainer Jesús Casas geführt. Casas formt ein diszipliniertes Team mit Schlüsselspielern wie Zidane Iqbal und Ayman Hussein. Experten sehen für den Irak nach übereinstimmendem Urteil kaum Chancen auf ein Weiterkommen über die Gruppenphase hinaus. Die Aufgabe des Trainers besteht darin, aus einer homogenen Mannschaft das Maximum herauszuholen und gegen die favorisierten Teams so gut wie möglich zu bestehen.

Für den Irak bedeutet die Teilnahme allein schon einen historischen Erfolg und eine große Chance, sich auf globaler Bühne zu präsentieren und nationale Begeisterung zu entfachen. Die Gruppe I stellt eine enorme Herausforderung dar, aber auch eine unvergleichliche Gelegenheit für die irakischen Spieler. Zusammenfassend verspricht die Gruppe I der WM 2026 eine faszinierende Dynamik zwischen den fußballerischen Größen Frankreichs, der erfahrenen Senegalesen, der talentierten Norweger und dem kämpferischen Irak.

Während Frankreich und Norwegen die größten Titelambitionen hegen, dokumentiert Senegal seine Konstanz auf höchstem Niveau. Für den Irak geht es primär um den Gewinn von Erfahrung und Ehre. Das neue WM-Format gibt selbst dem drittplatzierten Team der Gruppe noch eine realistische Chance auf das Achtelfinale, was die taktischen Überlegungen und die Bedeutung jedes einzelnen Spiels zusätzlich erhöht. Diese Mischung aus Stärke, Hoffnung, Tradition und Underdog-Charme macht Gruppe I zu einem der absoluten Highlights des Turniers





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