WM 2026 Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak und Norwegen im Überblick

Alle Infos zu den Teams der Gruppe I bei der WM 2026: Frankreich als Topfavorit, Norwegen als Geheimfavorit, Senegal als erfahrener Konkurrent und Irak als Außenseiter.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bringt ein neues Turnierformat mit zwölf Vierergruppen, das für mehr Spiele und Überraschungen sorgen wird. In Gruppe I treffen vier interessante Mannschaften aufeinander: Frankreich , Senegal , Irak und Norwegen .

Während Frankreich als einer der Topfavoriten gilt, könnten Norwegen und Senegal für Überraschungen sorgen. Der Irak hingegen ist der krasse Außenseiter. Wir geben einen detaillierten Überblick über die Teams, ihre Stärken und ihre Chancen. Frankreich, angeführt von Trainer Didier Deschamps, der nach der WM seinen Rücktritt angekündigt hat, zählt seit Jahren zur Weltspitze.

Der Weltmeister von 2018 und Finalist von 2022 verfügt über eine Mischung aus erfahrenen Stars wie Kylian Mbappé und Antoine Griezmann sowie jungen Talenten wie Eduardo Camavinga. Die Équipe Tricolore ist bekannt für ihre taktische Disziplin und individuelle Klasse. In einer Umfrage unter Trainern der österreichischen Bundesliga wurde Frankreich gemeinsam mit Spanien als Topfavorit genannt. Die Mannschaft hat das Potenzial, erneut bis ins Finale zu kommen.

Allerdings könnte die Gruppe durch die starken Gegner Norwegen und Senegal zur Herausforderung werden. Senegal, afrikanischer Meister von 2022, präsentiert sich als erfahrenes und talentiertes Team. Mit Stars wie Sadio Mané, Kalidou Koulibaly und Idrissa Gueye sowie aufstrebenden Talenten wie Nicolas Jackson und Lamine Camara verfügt die Mannschaft über eine gesunde Mischung. Trainer Aliou Cissé setzt auf eine stabile Defensive und schnelle Konter.

Senegal gilt als aussichtsreicher Kandidat für das Achtelfinale, wobei ein Viertelfinale möglich erscheint. Die Gruppe ist schwer, aber das Team hat die Qualität, Frankreich und Norwegen zu ärgern. Der Irak kehrt nach 40 Jahren zur WM zurück und ist der klare Außenseiter in Gruppe I. Unter dem spanischen Trainer Jesús Casas hat das Team eine disziplinierte Spielweise entwickelt. Schlüsselspieler wie Zidane Iqbal und Ayman Hussein geben Hoffnung, doch die fehlende internationale Erfahrung und die geringere Kaderqualität machen ein Weiterkommen unwahrscheinlich.

Dennoch könnte der Irak mit Leidenschaft und Kampfgeist für Überraschungen sorgen. Norwegen feiert nach 1998 die Rückkehr auf die WM-Bühne und gilt als Geheimfavorit der Gruppe. Mit dem Ausnahmestürmer Erling Haaland und dem kreativen Mittelfeldspieler Martin Ødegaard besitzt das Team eine der stärksten Achsen des Turniers. Trainer Ståle Solbakken, bekannt für seine taktische Disziplin, hat eine junge, hungrige Mannschaft geformt.

Die Kombination aus individueller Klasse und Teamgeist macht Norwegen zu einem ernsthaften Konkurrenten. Experten sehen Potenzial bis ins Viertelfinale. Fazit: Gruppe I verspricht hochklassigen Fußball. Frankreich ist der Favorit, doch Norwegen und Senegal lauern auf eine Überraschung.

Der Irak wird alles geben, aber realistisch betrachtet geht es um die Ehre. Die Spiele versprechen Spannung und Dramatik





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WM 2026 Gruppe I Frankreich Senegal Norwegen

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