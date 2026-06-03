WM 2026 Heimtrikots im Ranking: Von Blass bis Brillant

Ein umfassendes Ranking der 48 Heimtrikots der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Von enttäuschenden Designs bis zu echten Highlights - wir bewerten jedes Trikot kritisch und zeigen, welche Nationen modisch überzeugen.

Die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 wird nicht nur aufgrund der Rekordzahl von 48 teilnehmenden Nationen in die Geschichte eingehen, sondern auch wegen der Vielfalt ihrer Heimtrikots . Von ikonischen Designs, die die Tradition hochhalten, bis hin zu mutigen und manchmal kontroversen Kreationen ist alles vertreten.

In diesem Ranking bewerten wir die 48 Heimtrikots und zeigen, welche Nationen modisch glänzen und welche eher enttäuschen. Dabei wird deutlich: Nicht immer sind die großen Namen die Gewinner. Manche Underdogs überraschen mit kreativen Ideen, während etablierte Fußballnationen auf Nummer sicher gehen und dadurch langweilige Trikots präsentieren. Beginnen wir mit den Schlusslichtern des Rankings.

Das Heimtrikot von Jordanien, ausgestattet von Kelme, wirkt leider unausgereift. Die Farben der Flagge sind zwar erkennbar, aber das Design bleibt blass und uninspiriert. Ähnlich ergeht es Kap Verde, dessen Debüt in die WM von einem optisch schwachen Trikot begleitet wird. Auch Tunesien mit Kappa enttäuscht: Die Ansätze sind gut, aber das Rot wirkt zu gewöhnlich und hebt sich nicht von der Masse ab.

Haiti experimentiert mit einem lokalen Ausrüster, doch das Ergebnis wirkt billig und fast wie eine Fälschung. Die tschechische Republik, Gastgeber der WM, hätte mehr erwartet werden können. Das rote Trikot ist solide, aber ohne Wow-Effekt. Irak und Katar folgen mit ähnlich mittelmäßigen Designs.

Im Mittelfeld tummeln sich viele Nationen, die solide, aber nicht herausragend abschneiden. Österreich zeigt ein klares Rot-Weiß, das aber austauschbar wirkt. Polen und Schweiz setzen auf Tradition, vermissen aber Innovation. Ungarn und Slowenien haben starke nationale Farben, aber die Umsetzung ist zu zahm.

Iran und Ecuador überzeugen mit guten Grundfarben, aber es fehlt der letzte Schliff. Korea DVRK und Saudi-Arabien haben Potenzial, aber die Trikots wirken zu kontrolliert. Japan enttäuscht: Während das Auswärtstrikot ein Knaller ist, bleibt das weiße Heimtrikot blass. Bosnien und Kroatien sind funktional, aber nicht sammelwürdig.

Die Spitzengruppe zeichnet sich durch Kreativität und starke visuelle Identität aus. Marokko sticht mit tiefem Grün und kulturellen Mustern hervor. Senegal und Uruguay nutzen ihre Farben dynamisch und modern. Deutschland, Argentinien und Brasilien bleiben klassisch, aber in der Perfektion der Ausführung überzeugen sie.

Die absoluten Highlights sind jedoch die Trikots von Mexiko und Nigeria. Mexiko kombiniert Grün, Weiß und Rot in einem mutigen, modernen Design, das die Tradition ehrt. Nigeria setzt auf ein auffälliges Muster, das die Energie des Landes widerspiegelt und sofort ins Auge sticht. Diese beiden Trikots zeigen, wie Heimtrikots aussehen sollten: einzigartig, authentisch und voller Stolz.

Insgesamt bietet die WM 2026 eine breite Palette an Trikotdesigns, von denen einige in die Geschichte eingehen werden, während andere schnell vergessen sind





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Heimtrikots Ranking Fußball Trikotdesign

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ranking 2026: Die besten Autokredite für Neuwagen und E-Autos im VergleichMit der E-Auto-Prämie wächst für viele Haushalte der Anreiz zum Kauf eines neuen Autos. Doch wer finanziert, sollte vor allem auf den Effektivzins achten.

Read more »

Inka Bause stellt die Landwirte von „Bauer sucht Frau International” 2026 vorVielleicht ist ja euer Herzensmensch dabei! 🥰

Read more »

„Experte für Alles“ 2026: Das müssen Sie zur Show von Klaas Heufer-Umlauf wissen„Experte für Alles“ geht 2026 in die nächste Runde. Alles rund um Sendetermine, Tickets, Gäste und Übertragung im TV und Stream lesen Sie hier.

Read more »

„Sing meinen Song“ 2026: Deine Cousine - ihr Weg von der Industrie-Meisterin zum Rock-StarDeine Cousine tauscht bei „Sing meinen Song“ 2026 ihre Lieder. Hier zeichnen wir ein Porträt der Sängerin, die in der Band von Udo Lindenberg startete.

Read more »