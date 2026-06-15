WM 2026: Historischer Moment für den Fußball

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist ein historischer Moment für den Fußball. Zum ersten Mal wird die WM in drei Ländern ausgetragen: den USA, Mexiko und Kanada. 48 Mannschaften werden teilnehmen und insgesamt 104 Spiele werden gespielt.

Die Fußball - Weltmeisterschaft 2026 ist ein historischer Moment für den Fußball . Zum ersten Mal wird die WM in drei Ländern ausgetragen: den USA , Mexiko und Kanada . 48 Mannschaften werden teilnehmen und insgesamt 104 Spiele werden gespielt.

Die Gruppenphase dauert bis Ende Juni und danach folgen die neuen Runden der letzten 32, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und das Finale. Elf Spielorte liegen in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada. Zu den Austragungsorten gehören New York/New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Houston, Seattle, Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey, Toronto und Vancouver.

Die Distanzen zwischen den Spielorten sind enorm und die unterschiedlichen Zeitzonen und klimatischen Bedingungen werden zu einer Herausforderung für die Mannschaften und die Fans. Curaçao ist der klare Außenseiter der Gruppe, aber als WM-Debütant auch ein unangenehmer Auftaktgegner. Die Elfenbeinküste bringt traditionell viel Athletik und individuelle Qualität mit. Ecuador gilt als taktisch reife Mannschaft aus Südamerika, die dem DFB-Team im letzten Gruppenspiel gefährlich werden kann.

MagentaTV zeigt alle 104 Spiele live, davon 44 exklusiv. ARD und ZDF übertragen 60 Partien im Free-TV und in ihren Streams. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind frei empfangbar. Für Fans heißt das: Wer jedes Spiel der WM 2026 sehen möchte, braucht MagentaTV.

Wer vor allem die Deutschland-Spiele, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale sehen will, kommt auch über das Free-TV-Angebot von ARD und ZDF weit. Die besten zwei Mannschaften jeder Gruppe erreichen die K.o. -Runde. Dazu kommen die acht besten Gruppendritten.

Wer Weltmeister werden will, muss also mehr Spiele überstehen als bei früheren Turnieren. Für Favoriten bedeutet das mehr Stolperfallen, für Außenseiter mehr Chancen - und für Fans deutlich mehr WM-Fußball. Insgesamt treten 48 Nationen an. Neben den drei Gastgebern USA, Kanada und Mexiko sind die qualifizierten Teams aus Europa, Südamerika, Afrika, Asien, Nord- und Mittelamerika sowie Ozeanien vertreten.

Die größere Teilnehmerzahl verändert das Turnier deutlich. Nationen wie Curaçao, Jordanien, Usbekistan oder Kap Verde stehen erstmals auf der WM-Bühne. Gleichzeitig sind viele Schwergewichte dabei, darunter Deutschland, Brasilien, Spanien und Frankreich. Die WM 2026 besteht aus zwölf Gruppen von A bis L. Für Deutschland ist vor allem Gruppe E relevant, doch auch andere Gruppen bieten brisante Duelle und große Namen.

Durch den neuen Modus reicht möglicherweise schon Platz drei für das Weiterkommen - die Gruppenphase dürfte dadurch bis zum letzten Spieltag offen bleiben. Bei der WM 2026 gibt es mehrere Regel-Neuerungen. Unter anderem bekommt der VAR zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten, etwa bei bestimmten Eckball-Entscheidungen und Gelb-Roten Karten.

Außerdem werden Countdowns gegen Zeitspiel eingeführt, unter anderem bei Einwürfen, Abstößen und Auswechslungen. Die Änderungen sollen das Spiel flüssiger machen und klare Fehlentscheidungen weiter reduzieren. Gerade bei einem Turnier mit 104 Spielen dürften die neuen Regeln aber auch für Diskussionen sorgen. Die WM 2026 dürfte für viele Fans auch finanziell zur Herausforderung werden.

Neben langen Reisen zwischen den Spielorten in den USA, Kanada und Mexiko kommen hohe Kosten für Flüge, Hotels und Eintrittskarten hinzu. Die Ticketpreise variieren je nach Spiel und Kategorie, besonders die Topspiele und die K.o. -Phase sind erfahrungsgemäß deutlich teurer als Vorrundenpartien. Wichtig für Fans: Tickets sollten ausschließlich über die offiziellen FIFA-Kanäle oder den offiziellen Wiederverkauf erworben werden.

Auf dem freien Zweitmarkt können Preise stark steigen, zudem besteht bei nicht autorisierten Angeboten ein Risiko, am Ende kein gültiges Ticket zu erhalten





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